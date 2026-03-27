اعلن حزب الله عن استهداف تجمّعات جنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدتي القنطرة ودبل وفي مرتفع جديدة ميس الجبل اضافة الى استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرة الثالثة ومستوطنة شلومي وتجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة