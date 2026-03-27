إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت!
27 March 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":
"بدأ جيش الدفاع في هذه الاثناء شن غارات على بنى تحتية لحزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية.
انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء: حارة حريك الغبيري الليلكي الحدث برج البراجنة تحويطة الغدير الشياح
️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة.
️جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا."
Just in
17 :31
حزب الله: استهدفنا تجمّعات جيش العدوّ في القنطرة ودبل ومرتفع جديدة ميس الجبل ومستوطنات كريات شمونة وشلومي وموقع المالكيّة تتمة
17 :25
وزارة الصحة: شهيدة حامل بتوأم و7 جرحى في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة البزالية في البقاع الشمالي
17 :23
الاتحاد الأوروبي سيبحث تأثير حرب إيران على أمن إمدادات الطاقة الأوروبية تتمة
17 :15
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستخدم طائرات FPV بدون طيار مزودة باتصال ألياف بصرية لاستهداف قواتنا في جنوب لبنان وهذا أمر مقلق
16 :47
الجيش الاسرائيلي: بدأنا موجة غارات تستهدف بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية
16 :45
بالفيديو- نيقولا الصحناوي: موضوع السفير الايراني تعد على صلاحيات الرئاسة تتمة
بالفيديو- نيقولا الصحناوي: موضوع السفير الايراني تعد على صلاحيات الرئاسة
مازوت غير مطابق... توضيح من وزارة الاقتصاد
باسيل تابع جولته بزيارة الراعي وبري: نرفض الحرب الداخلية والمطلوب موقف وطني جامع
ارتفاع في سعر ربطة الخبز!
ممثل "التيار" في ألمانيا شارك في لقاء لسفيرة لبنان حول سبل الإغاثة
غارة إسرائيلية عنيفة على الصرفند في قضاء صيدا
أدرعي: نفق لـ"الحزب" في محيط كنيسة بقرية الخيام! (صور)
غارة على محيط مدينة فرح للألعاب
إليكم عطلة المدارس في عيد الفصح...
حركة الناصريين: لبنان هو وطن عربي نهائي لكل أبنائه
خاص - الأفكار المصرية: مقاربة هادئة في مشهد صاخب!
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية... بيانٌ من "الماليّة"!
مروحيات "أباتشي" إسرائيلية تقوم بتمشيط باتجاه بلدة حانين... وهذا ما حصل صباحًا!
"الحزب" مستعد.. والجيش الإسرائيلي يعترف: "كانوا بانتظارنا"!
طرد السفير الإيراني: تمهيد لإصدار قرار بحظر الحزب؟
صناعة الفوضى الأهلية: الجيش آخر الضّمانات
لبنان يتبلّغ بمعلومات مصرية عن "حرب إسرائيلية طويلة"!
بالصورة: استهداف سيارة على طريق القليلة وغارة على عيناثا
كيف سيكون طقس أحد الشّعانين؟
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات
17 :31
حزب الله: استهدفنا تجمّعات جيش العدوّ في القنطرة ودبل ومرتفع جديدة ميس الجبل ومستوطنات كريات شمونة وشلومي وموقع المالكيّة تتمة
-
17 :25
وزارة الصحة: شهيدة حامل بتوأم و7 جرحى في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة البزالية في البقاع الشمالي
-
17 :23
الاتحاد الأوروبي سيبحث تأثير حرب إيران على أمن إمدادات الطاقة الأوروبية تتمة
-
17 :15
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستخدم طائرات FPV بدون طيار مزودة باتصال ألياف بصرية لاستهداف قواتنا في جنوب لبنان وهذا أمر مقلق
-
16 :47
الجيش الاسرائيلي: بدأنا موجة غارات تستهدف بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية
-
16 :45
بالفيديو- نيقولا الصحناوي: موضوع السفير الايراني تعد على صلاحيات الرئاسة تتمة
حزب الله: استهدفنا تجمّعات جيش العدوّ في القنطرة ودبل ومرتفع جديدة ميس الجبل ومستوطنات كريات شمونة وشلومي وموقع المالكيّة
27 March 2026
الاتحاد الأوروبي سيبحث تأثير حرب إيران على أمن إمدادات الطاقة الأوروبية
27 March 2026
بالفيديو- نيقولا الصحناوي: موضوع السفير الايراني تعد على صلاحيات الرئاسة
27 March 2026
مازوت غير مطابق... توضيح من وزارة الاقتصاد
27 March 2026
توجه ثوري.. روبوتات DNA تلاحق الأورام والفيروسات داخل الجسم
27 March 2026
-
الناجي الوحيد.. هواتف بيكسل تتحدى انهيار أندرويد في 2026 وتزاحم آيفون
27 March 2026
ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
27 March 2026
باسيل تابع جولته بزيارة الراعي وبري: نرفض الحرب الداخلية والمطلوب موقف وطني جامع
27 March 2026
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يرسّخ "الخط الأصفر" واقعا دائما في غزة
27 March 2026
-
ارتفاع في سعر ربطة الخبز!
27 March 2026