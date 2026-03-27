باسيل تابع جولته بزيارة الراعي وبري: نرفض الحرب الداخلية والمطلوب موقف وطني جامع
27 March 2026
50 secs ago
source: tayyar.org
زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على رأس وفد من "التيار" ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطالله ونائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم متيلي والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين، وذلك في اطار الجولة على المرجعيات لتقديم "مقترح حماية لبنان".
وأشار باسيل عقب اللقاء إلى اننا "متفقون مع البطريرك الراعي على تشخيصنا للوضع والحلول الممكنة له.وأوضح أن الأهم هو أن نحمي وطننا ومجتمعنا بشكل كامل ونمنع لغة العنف والتحريض ونحمي بعضنا بالشكل الذي يمنع الانقسام والتفكك لأنه يؤذي الجميع ولأنه بذلك لا يوجد لا رابح ولا خاسر فلبنان يكون خاسراً وجميعنا نخسر".
وتابع باسيل: "لمسنا كم يستشعر البطريرك الماروني الخطر نفسه ولمسنا الأمر نفسه لدى رئيس الجمهورية جوزيف عون وكم ان هناك محرمات يجب ألا تدخل لا الى مجتمعنا ولا الى وطننا، وبالتالي جميعنا معنيون بالقيام بجهد مشترك لنغلب لغة العقل والحكمة والوعي على التطرف والانحراف الى اتجاهات تأخذنا الى مشاكل داخلية نحن بغنى عنها".
وقال: يكفينا الحرب الدائرة في المنطقة لنجنب مجتمعنا أي انقسام أو اقتتال داخلي وهذا يحتاج الى المتابعة وتواصل مع الجميع لتغلب الحوار على الاقتتال".
وانتقل باسيل إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على رأس وفد ضم النواب إدغار طرابلسي وأسعد درغام وجورج عطالله وغسان عطالله ونائبة الرئيس مارتين نجم كتيلي.
واشار باسيل بعد اللقاء الى أنه "كان هناك توافق كامل بيننا على النقاط الواردة في المقترح. وأكد ان الاهم الذي نستطيع ان نتحدث به هو موضوع الوحدة الوطنية لانها اساس كل شيء وهي أساس هذا الوطن وأساس بقائه وهي اساس ان يخرج الوطن سالماً من الحرب.
باسيل اسف ان هناك منطقين يتواجهان في لبنان، وأوضح: "منطقنا الذي يقول ١٠٠ يوم حرب من الخارج على لبنان ولا يوم حرب بين اللبنانيين ومنطق آخر يعلن رسميا أنّه فلتكن حرب داخلية في لبنان عندما ننتهي من الحرب الخارجية، ونحن لا نريد حرباً داخلية ولا خارجية ولكن في بعض الاحيان لا يكون لدينا القدرة لمنع الحرب الخارجية للاسباب التي نتفق ونختلف عليها كلبنانيين.
واضاف: ولكن لدينا القدرة ان نمنع الحرب الداخلية وهذه مهمتنا ومسؤوليتنا للمرحلة القادمة ولهذا سنذكر في كل يوم خاصة الذين ينجرون بغرائز طائفية لا مكان لها".
واكد ان معركتنا اليوم ليست طائفية ونحن اليوم بمواجهة أخطار يجب ابعادها بالتحدث وطنيا وليس كلاماً طائفياً".
وختم بالتأكيد أن المطلوب موقف وطني جامع يساهم في عبور الأزمة، ويحمي لبنان من الانزلاق إلى الفتنة الداخلية، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
Just in
15 :57
سيدة بحاجة الى دم من فصيلة الدم O- أو A- بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية. للتبرع الاتصال على الرقم ٧٠٢٥٥١٧٦.
15 :56
وكالة "فارس": الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مصنع للفولاذ في أصفهان استهدف محطة كهرباء وخط إنتاج للفولاذ
15 :49
قائد الجيش للعسكريين:
- لضرورة الحفاظ على الجهوزية لمنع الإخلال بالأمن والحزم في وجه أي محاولة للمساس بالاستقرار الداخلي
- الجيش لن يتوانى عن تَحمُّل مسؤولياته الوطنية
15 :46
"رويترز": سفينتان صينيتان لنقل الحاويات عادتا بعد محاولتهما الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز اليوم
15 :35
وزارة الصحة الإسرائيلية: إصابة 5492 شخصًا منذ بدء هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل 116 منهم يتلقون العلاج
15 :17
الجيش الإسرائيلي: إذا لم تقم الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله فسنفعل ذلك
ارتفاع في سعر ربطة الخبز!
ممثل "التيار" في ألمانيا شارك في لقاء لسفيرة لبنان حول سبل الإغاثة
غارة إسرائيلية عنيفة على الصرفند في قضاء صيدا
أدرعي: نفق لـ"الحزب" في محيط كنيسة بقرية الخيام! (صور)
غارة على محيط مدينة فرح للألعاب
إليكم عطلة المدارس في عيد الفصح...
حركة الناصريين: لبنان هو وطن عربي نهائي لكل أبنائه
خاص - الأفكار المصرية: مقاربة هادئة في مشهد صاخب!
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية... بيانٌ من "الماليّة"!
مروحيات "أباتشي" إسرائيلية تقوم بتمشيط باتجاه بلدة حانين... وهذا ما حصل صباحًا!
"الحزب" مستعد.. والجيش الإسرائيلي يعترف: "كانوا بانتظارنا"!
طرد السفير الإيراني: تمهيد لإصدار قرار بحظر الحزب؟
صناعة الفوضى الأهلية: الجيش آخر الضّمانات
لبنان يتبلّغ بمعلومات مصرية عن "حرب إسرائيلية طويلة"!
بالصورة: استهداف سيارة على طريق القليلة وغارة على عيناثا
كيف سيكون طقس أحد الشّعانين؟
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات
السفارة السعودية تجدد دعوة مواطنيها لمغادرة لبنان
هل الفتنة على الأبواب؟ حذارِ!
رسالة تحذيرية من بري والحزب
الناجي الوحيد.. هواتف بيكسل تتحدى انهيار أندرويد في 2026 وتزاحم آيفون
27 March 2026
ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
27 March 2026
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يرسّخ "الخط الأصفر" واقعا دائما في غزة
27 March 2026
ارتفاع في سعر ربطة الخبز!
27 March 2026
ممثل "التيار" في ألمانيا شارك في لقاء لسفيرة لبنان حول سبل الإغاثة
27 March 2026
إنجي كيوان تكشف تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية والعملية
27 March 2026
غارة إسرائيلية عنيفة على الصرفند في قضاء صيدا
27 March 2026
اليورانيوم المدفون.. هل تتحول مهمة استخراجه إلى فخ للقوات الخاصة الأمريكية؟
27 March 2026
اكتشاف هام قد يمهّد لعلاج جديد للسمنة
27 March 2026
أدرعي: نفق لـ"الحزب" في محيط كنيسة بقرية الخيام! (صور)
