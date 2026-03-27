عقدت سفيرة لبنان في برلين السيدة عبير علي اجتماعاً لممثلي عدد من الجمعيات الاغترابية اللبنانية والناشطين في الشأن الاجتماعي والإنساني وممثلي الأحزاب والجمعيات اللبنانية في المانيا، وذلك لبحث سبل دعم النازحين في لبنان وسبل الاغاثة وفق اللوائح الخاصة بالاحتياجات المطلوبة والتي حددت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقد شارك في الاجتماع ممثل التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي.

وفي الختام شكر المنسق حجازي السفيرة على دعوتها الكريمة واكد التنسيق والتواصل المستمر مع السفارة