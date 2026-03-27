يندرج التحرّك المصري المُستعاد ضمن محاولة لاحتواء التوتر بدل مواجهته، عبر طرح مقاربة تنظيمية لا تفكيكية. فالأفكار المصرية المطروحة تسعى إلى

إلى إعادة ضبط السلاح ضمن إطار الدولة، بما يخفّف من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة داخلية أو توسّع في الاشتباك.

تعتمد هذه المقاربة المُستقاة من الأفكار المصرية التي سبق أن طُرحت قبل أشهر، على مبدأ أساسي وهو نقل قرار استخدام القوة إلى المؤسسات الرسمية، مع إبقاء الواقع القائم على حاله ولكن تحت سقف رقابي. عملياً، يعني ذلك تحويل السلاح من عنصر فاعل في المعادلة اليومية إلى عنصر مضبوط ضمن آليات إشراف، بما يحدّ من استخدامه العشوائي أو المستقل، ويمنع في الوقت نفسه تطويره أو توسيعه.

يواجه هذا الطرح، رغم ما يحمله من براغماتية، إشكالية أساسية تتعلق بتبدّل المشهد الإقليمي. فالحرب القائمة أعادت ترتيب الأولويات ورفع منسوب التعقيد، مما يجعل أي مبادرة لا تواكب هذه التحولات تبدو كأنها خارج السياق الفعلي للأزمة.