أعلنت وزارة المالية في بيان، أن" رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية، وكذلك معاشات المتقاعدين قد تم تحويلها الى مصرف لبنان، وان سحبها يصبح متاحاً اعتباراً من يوم غدٍ السبت كل من مصرفه الخاص"