سجل صباح اليوم قيام مروحيات أباتشي إسرائيلية بعملية تمشيط باتجاه بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على البلدة. ونفذت مسيرة معادية قبيل فجر اليوم غارة مستهدفة سيارة رابيد في بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل.



وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بوقوع إصابات. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا غارة على بلدة مجدل سلم - قضاء مرجعيون، وغارة على بلدة حداثا، وغارة على بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل.