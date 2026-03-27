"الحزب" مستعد.. والجيش الإسرائيلي يعترف: "كانوا بانتظارنا"!
-
27 March 2026
-
10 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب تحركات حزب الله على الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن الحزب استعد للمواجهة من خلال بناء منظومات دفاعية وقدرات تمكنه من استهداف القوات المتحركة بدقة.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يصف الأرض في جنوب لبنان بأنها "معقدة"، وأن الحزب يتصرف بأسلوب مختلف عن عمليات سابقة مثل "سهام الشمال"، معتمدًا على دراسة خطط الجيش الإسرائيلي والبحث عن نقاط ضعفه.
وفي تصريحات لقائد كتيبة الهندسة القتالية "603"، أشار إلى أن كمية الصواريخ التي تتساقط على القوات الإسرائيلية كبيرة جدًا، وأن حزب الله يمتلك قدرات رصد دقيقة تمكنه من معرفة مواقع الجنود.
وأضاف أن عناصر الحزب يسعون إلى الاشتباك المباشر، مشيرًا إلى تسجيل حالة وفاة واحدة وخمس إصابات في لواء غولاني خلال الاشتباكات الأخيرة، وقال: "لقد خرجنا للهجوم وهم كانوا بانتظارنا".
وأعرب قائد الكتيبة عن دهشته من مدى استعدادات حزب الله للتصدي للقوات الإسرائيلية المناورة في جنوب لبنان، مؤكداً أن ذلك يعكس مستوى عاليًا من التخطيط والجاهزية.
-
Just in
-
11 :25
-
11 :10
-
11 :09
-
11 :04
-
10 :57
-
10 :48
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
27 March 2026
-
-
-
27 March 2026
-
-
-
27 March 2026
-
-
-
-
27 March 2026
-
-
-
27 March 2026
-
-
-
27 March 2026
-
-
-
-
27 March 2026
-
-
-
27 March 2026
-
-
-
27 March 2026
-
-
-
-
27 March 2026