كيف سيكون طقس أحد الشّعانين؟
27 March 2026
23 secs ago
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتبارًا من بعد الظهر وتكون محمّلة بطبقات من الغبار في الأجواء.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي إلى طقس ممطر مع برق ورعد، وثلوج على المرتفعات ورياح ناشطة حتى ظهر اليوم حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً ظهر يوم الأحد بمنخفض جوي بارد ورطب متمركز حاليًا جنوب إيطاليا والذي يقترب تدريجًا قتعود الأمطار والثلوج والرياح الناشطة، ويستمر تأثيره حتى فجر الثلاثاء.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22، في طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ55 كلم/س، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، تخفّ حدّة الأمطار اعتباراً من الظهر وتنحسر خلال المساء ويستقرّ الطقس تدريجًا فيتحوّل إلى قليل الغيوم.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتبارًا من بعد الظهر وتكون محمّلة بطبقات من الغبار في الأجواء.
الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع رياح ناشطة محمّلة بطبقات من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة وتنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتبارًا من بعد الظهر، تتكاثف الغيوم فتهطل أمطار متفرقة موحلة في بدايتها على أن تصبح غزيرة أحيانًا اعتبارًا من المساء مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.
الإثنين: غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 60 كم/س، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر نهارًا وتصل الى 1300 مساء، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع بعض الانفراجات.
-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 18 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و50 كم/س.
-الانقشاع: متوسط ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 في المئة.
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,32
-ساعة غروب الشمس: 17,55.
09 :52
الحزب: استهدفنا قوة للجيش الإسرائيلي داخل منزل في أطراف بلدة البياضة بصاروخ موجّه وحققنا إصابة مباشرة
09 :48
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ إيراني استهدف جنوبي إسرائيل
09 :44
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وعلى كورنيش المزرعة بالاتجاهين
09 :43
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا يستهدف جنوب إسرائيل ونعمل على اعتراضه
09 :33
رئيس الوزراء البريطاني: لن أوافق على الانضمام إلى الحرب وهي ليست في مصلحتنا الوطنية
09 :26
الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر في محافظة الخرج
Other stories
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات
السفارة السعودية تجدد دعوة مواطنيها لمغادرة لبنان
هل الفتنة على الأبواب؟ حذارِ!
رسالة تحذيرية من بري والحزب
السلم الأهلي على المحك..
إسرائيل تعدّل استراتيجيتها في الحرب
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
باسيل يطلق مبادرة لحماية السلم الأهلي
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء
لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة
غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ تستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية
باسيل مستقبلاً وفداً من رابطة مخاتير المتن: تم التأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المخاتير في حماية السلم الأهلي
لا استقالة للثنائي… وتخوف من استراتيجية إسرائيلية جديدة!
"حزب الله": اشتبكنا مع قوّة من جيش العدوّ من مسافة صفر في الخيام واستهدفنا دبابة "ميركافا" في القنطرة 3 مرات وتجمعا للعدو في الناقورة
Bassil lanza una propuesta para proteger al Líbano de tres amenazas: la ocupación israelí, la discordia interna y la injerencia siria
Bassil unveils proposal to protect Lebanon: three firm refusals - Israeli occupation, internal strife, and Syrian interference
شربل مارون زار وزير الصحة: التأكيد على متابعة المطالب السابقة لمستشفى خربة قنافار
"حزب الله": الاتهامات والافتراءات الصادرة عن الداخلية الكويتية ملفقة وعارية من الصحة
شو الوضع؟ الحكومة تتمسك بقرار السفير الإيراني ومقاطعة من وزراء "الثنائي"... مبادرة مصرية بدعم لبنان وباسيل تابع مبادرة "التيار" بجولة على عون وسلام
Just in
-
09 :52
الحزب: استهدفنا قوة للجيش الإسرائيلي داخل منزل في أطراف بلدة البياضة بصاروخ موجّه وحققنا إصابة مباشرة
-
09 :48
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ إيراني استهدف جنوبي إسرائيل
-
09 :44
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وعلى كورنيش المزرعة بالاتجاهين
-
09 :43
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا يستهدف جنوب إسرائيل ونعمل على اعتراضه
-
09 :33
رئيس الوزراء البريطاني: لن أوافق على الانضمام إلى الحرب وهي ليست في مصلحتنا الوطنية
-
09 :26
الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر في محافظة الخرج
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات
27 March 2026
السفارة السعودية تجدد دعوة مواطنيها لمغادرة لبنان
27 March 2026
فيديوهات جديدة غريبة على حساب البيت الأبيض.. بشيفرة مريبة
27 March 2026
هل الفتنة على الأبواب؟ حذارِ!
27 March 2026
رسالة تحذيرية من بري والحزب
27 March 2026
السلم الأهلي على المحك..
27 March 2026
إسرائيل تعدّل استراتيجيتها في الحرب
27 March 2026
وسط ترقب.. أسبوع يحدد مصير "الضربة القاضية" على إيران
27 March 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
27 March 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
27 March 2026