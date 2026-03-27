في ظل التقلبات المتواصلة في أسعار النفط عالميًا وانعكاسات التصعيد الإقليمي على الأسواق، أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الجدول الجديد لأسعار المحروقات الصادر اليوم 27 آذار 2026، والذي سجّل ارتفاعًا في مختلف الفئات.



وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



-بنزين 95 أوكتان: 2,364,000 ليرة لبنانية (+50,000)



-بنزين 98 أوكتان:2,405,000 ليرة لبنانية (+50,000)



-المازوت (ديزل): 2,295,000 ليرة لبنانية (+101,000)

-الغاز: 1868.000 ليرة لبنانية (+28000)