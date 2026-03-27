أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في بيان على حسابها على “إكس”، أنه “نظراً لتداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تجدد السفارة دعوتها للمواطنين المتواجدين في لبنان لمغادرة البلاد بشكل فوري، التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان، وتنوه بضرورة التواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله”.