جاء في صحيفة "الجمهورية":



ترى مصادر واسعة الإطلاع، وذات خبرة في الملف الداخلي منذ نشأة دولة لبنان الكبير، أنّه لا بُدّ من تحرُّك فوري يقوده رئيس الجمهورية تجاه قادة البلاد على اختلاف مواقفهم السياسية، والتداول معهم في الأفكار والآليات التطبيقية من أجل سحب فتائل التفجير، وتجنيب البلاد شراً مطيراً يتربَّص بأبنائها الذين قد ينقادون إليه في أي ساعة، إذا لم يجرِ تدارك أسبابه.



وتضيف هذه المصادر، أنّه بالتوازي مع هذا التحرُّك، يفترض أن يكون لرئيس المجلس النيابي دور مماثل، لأنّ مواقفه دلّت إلى حرصه على الوحدة الوطنية، وتجمله بالصبر حيال الضغوط التي تعرّض لها، وهو سيتابع نهجه الإيجابي مهما عظمت عليه الصعاب. فالرئيس بري أكّد وتكراراً، أنّ كل تضحية ترخص لديه أمام صون الوحدة الوطنية.

