إسرائيل تعدّل استراتيجيتها في الحرب
-
27 March 2026
-
4 secs ago
-
-
source: Skynews
-
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إسرائيل غيّرت مسار عملياتها العسكرية ضد إيران، منتقلة من محاولة زعزعة النظام إلى التركيز على شل قدراته العسكرية والصناعية.
ويأتي هذا التحول بعد تراجع التقديرات بإمكانية إسقاط النظام الإيراني عبر الضربات الجوية، في ظل غياب مؤشرات على اندلاع انتفاضة داخلية رغم تكثيف الهجمات.
وتركز الضربات الإسرائيلية حالياً على منشآت إنتاج الأسلحة والصواريخ، إلى جانب مراكز الأبحاث العسكرية، بهدف إضعاف قدرة إيران على إعادة بناء قوتها العسكرية.
وبحسب التقرير، يعكس هذا التوجه إدراكاً إسرائيلياً بأن الولايات المتحدة قد تسعى لإنهاء الحرب خلال أسابيع، ما يدفع تل أبيب لتعظيم نتائج عملياتها قبل أي وقف محتمل للقتال.
وأشار مسؤولون إلى أن الحملة العسكرية ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، لكنها لن تقضي عليها بالكامل، في وقت تواصل فيه طهران الاحتفاظ بقدراتها الأساسية.
وفي المقابل، لم توافق إيران على التخلي عن برنامجها النووي أو تقليص قدراتها الصاروخية، ما يحدّ من فرص تحقيق حسم استراتيجي سريع.
وتحذر تقديرات من أن إنهاء الحرب دون تغيير جوهري في موازين القوى قد يترك إيران قادرة على إعادة بناء قدراتها، رغم الضربات التي تلقتها.
ويؤكد مسؤولون عسكريون أن الأولوية الحالية تتمثل في تقليص قدرة إيران على تهديد إسرائيل وحلفائها، عبر استهداف القيادات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ.
ويعكس هذا التحول دخول الحرب مرحلة مختلفة، تركز على إضعاف القدرات طويلة الأمد بدلاً من تحقيق تغيير سياسي مباشر داخل إيران.
-
Just in
-
08 :23
هل الفتنة على الأبواب؟ حذارِ! (الجمهورية) تتمة
-
08 :21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع إنتاج صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي في إيران ليلًا
-
08 :18
رسالة تحذيرية من بري والحزب (الجمهورية) تتمة
-
08 :15
السلم الأهلي على المحك.. (الجمهورية) تتمة
-
08 :11
"تايمز أوف إسرائيل": منذ بداية العمليات ضد إيران وصل أكثر من 8 آلاف طن من الذخائر والعتاد العسكري لإسرائيل
-
07 :51
حزب الله: استهدفنا مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصلية صاروخية
-
-
Other stories
-
-
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
-
باسيل يطلق مبادرة لحماية السلم الأهلي
-
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء
-
لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة
-
غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ تستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية
-
باسيل مستقبلاً وفداً من رابطة مخاتير المتن: تم التأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المخاتير في حماية السلم الأهلي
-
لا استقالة للثنائي… وتخوف من استراتيجية إسرائيلية جديدة!
-
"حزب الله": اشتبكنا مع قوّة من جيش العدوّ من مسافة صفر في الخيام واستهدفنا دبابة "ميركافا" في القنطرة 3 مرات وتجمعا للعدو في الناقورة
-
Bassil lanza una propuesta para proteger al Líbano de tres amenazas: la ocupación israelí, la discordia interna y la injerencia siria
-
Bassil unveils proposal to protect Lebanon: three firm refusals - Israeli occupation, internal strife, and Syrian interference
-
شربل مارون زار وزير الصحة: التأكيد على متابعة المطالب السابقة لمستشفى خربة قنافار
-
"حزب الله": الاتهامات والافتراءات الصادرة عن الداخلية الكويتية ملفقة وعارية من الصحة
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحكومة تتمسك بقرار السفير الإيراني ومقاطعة من وزراء "الثنائي"... مبادرة مصرية بدعم لبنان وباسيل تابع مبادرة "التيار" بجولة على عون وسلام
-
وفاة الدكتور جورج نعوم عيسى شقيق السفير كابي عيسى
-
المستشار الايراني صفري لـ "OTV": سنغلق مضيق هرمز بحال توسيع العملية العسكرية ولا تراجع امام الضغوط
-
باسيل يسلم السفيرة الأوروبية نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار
-
الوزير مكي " كذب" على الرئيس بري؟
-
بالفيديو: صواريخ من لبنان تسقط في نهاريا
-
باسيل يستقبل ماغرو ويسلّمه نسخة عن "مقترح حماية لبنان": لوقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد
-
-
Just in
-
08 :23
هل الفتنة على الأبواب؟ حذارِ! (الجمهورية) تتمة
-
08 :21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع إنتاج صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي في إيران ليلًا
-
08 :18
رسالة تحذيرية من بري والحزب (الجمهورية) تتمة
-
08 :15
السلم الأهلي على المحك.. (الجمهورية) تتمة
-
08 :11
"تايمز أوف إسرائيل": منذ بداية العمليات ضد إيران وصل أكثر من 8 آلاف طن من الذخائر والعتاد العسكري لإسرائيل
-
07 :51
حزب الله: استهدفنا مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصلية صاروخية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هل الفتنة على الأبواب؟ حذارِ!
-
-
-
27 March 2026
-
رسالة تحذيرية من بري والحزب
-
-
-
27 March 2026
-
السلم الأهلي على المحك..
-
-
-
27 March 2026
-
وسط ترقب.. أسبوع يحدد مصير "الضربة القاضية" على إيران
-
-
-
27 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
-
-
-
27 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
-
-
-
27 March 2026
-
باسيل يطلق مبادرة لحماية السلم الأهلي
-
-
-
27 March 2026
-
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء
-
-
-
27 March 2026
-
أطعمة قد تهدد خصوبة النساء
-
-
27 March 2026
-
لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة
-
-
-
27 March 2026