الأخبار: أطلق التيار الوطني الحر مبادرة للانفتاح على كل القوى السياسية، في محاولة لتجنيب البلد أي فتنة أهلية، في توقيت يصفه بالمرحلة الأخطر التي تمرّ على البلد منذ سنوات



رلى إبراهيم-



في توقيت يصفه التيار الوطني الحر بالمرحلة الأخطر التي تمرّ على البلد منذ سنوات، أطلق النائب جبران باسيل مبادرة تجاه كل القوى السياسية، في محاولة لتجنيب البلد أي فتنة أهلية.



وهو ما دفعه إلى إعداد وثيقة بعنوان «حماية لبنان» ترتكز على مجموعة تفاهمات على مستوى المبادئ، على أن يتم الالتزام بآليات لتنفيذها.



ومن ثم، بدأ بجولة من قصر بعبدا، التقى خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون لتسليمه الوثيقة. ويشير أحد نواب التيار إلى أن «اللقاء اتسم بالإيجابية التامة، إذ أيّد الرئيس المبدأ والتوجه المذكورين ضمن الورقة، وشدّد على ضرورة اجتذاب الأصوات التي تتكلم باللغة عينها لنشرها لدى الرأي العام، خلافاً لما يحاول ترويجه بعض دعاة الفتنة»، في غمز من قناة حزب «القوات اللبنانية».



من جهته، أفاد نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري «الأخبار» بأن عون قال لباسيل «إن النقاط التي في الورقة هي نفسها التي يتكلم بها في كل اجتماعاته أكان حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة بالتوازي مع انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية أو العمل على درء الفتنة عبر رفض التحريض ومحاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أيام الأمن الذاتي».

وشجع عون التيار «كحزب مسيحي وازن بالمضي قدماً في تلك المبادرة، مشدداً على أن البلد بحاجة اليوم إلى إطفائيين لا إلى من يسعون وراء إشعال النيران».



التيار الوطني الحر أعد وثيقة تؤكد على ثلاث لاءات: لا للفتنة الداخلية، لا للاحتلال الإسرائيلي ولا للتدخل السوري





بدوره، أبلغ باسيل عون بأن الجولة ستستكمل بالسراي الحكومي، ثم ستتوسع باتجاه كل الأفرقاء. وعليه، من المقرر أن يلتقي وفد من التيار اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، ثم مختلف البطاركة.



كما سيجول الوفد على كل الأحزاب التي «ترغب بالطبع في التفاهم حول حدّ أدنى من تنظيم الخلاف السياسي ومنع لغة التخوين والترهيب». ويشار إلى أن باسيل طلب من عون المساهمة من موقعه في جمع اللبنانيين حول تلك النقاط، لأن ثمة قوى ستقاطع مبادرة التيار حكماً، إلا أنه لا يمكن لها مقاطعة رئيس الجمهورية، كونه رأس الدولة.



وثيقة التيار حملت ثلاث لاءات: لا للفتنة الداخلية، لا للاحتلال الإسرائيلي لأي بقعة من لبنان الـ10452 كلم مربع أو فصل أو عزل أي بقعة منه، ولا للتدخل السوري في لبنان سواء أكان ذلك سياسياً أو أمنياً. أما الحلول المرجوة وفقاً لما جاء في الورقة، فهي انسحاب العدو الإسرائيلي من المساحات المحتلة ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى إعداد استراتيحية دفاع وطني تُقرِّها الحكومة.



وشدد التيار على ضرورة تسليح الجيش واعتماد مسار السلام العادل والشامل للمنطقة عبر محادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية الخماسية الدولية تقضي بإعادة حقوق لبنان إليه وتأمين سيادته على أرضه وثرواته النفطية وحل مشكلة اللاجئين مقابل «إعطاء إسرائيل حقها بالعيش بأمان في محيطها».



يذكر أن باسيل سُئل قبيل التوجه إلى السراي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، حول أزمة السفير الإيراني، فأجاب: «لا تعليق»، علماً أنه ومنذ صدور قرار سحب أوراق اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، لم يعلق على الأمر.