باسيل يطلق مبادرة لحماية السلم الأهلي
27 March 2026
28 mins ago
source: الأخبار
الأخبار: أطلق التيار الوطني الحر مبادرة للانفتاح على كل القوى السياسية، في محاولة لتجنيب البلد أي فتنة أهلية، في توقيت يصفه بالمرحلة الأخطر التي تمرّ على البلد منذ سنوات
رلى إبراهيم-
في توقيت يصفه التيار الوطني الحر بالمرحلة الأخطر التي تمرّ على البلد منذ سنوات، أطلق النائب جبران باسيل مبادرة تجاه كل القوى السياسية، في محاولة لتجنيب البلد أي فتنة أهلية.
وهو ما دفعه إلى إعداد وثيقة بعنوان «حماية لبنان» ترتكز على مجموعة تفاهمات على مستوى المبادئ، على أن يتم الالتزام بآليات لتنفيذها.
ومن ثم، بدأ بجولة من قصر بعبدا، التقى خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون لتسليمه الوثيقة. ويشير أحد نواب التيار إلى أن «اللقاء اتسم بالإيجابية التامة، إذ أيّد الرئيس المبدأ والتوجه المذكورين ضمن الورقة، وشدّد على ضرورة اجتذاب الأصوات التي تتكلم باللغة عينها لنشرها لدى الرأي العام، خلافاً لما يحاول ترويجه بعض دعاة الفتنة»، في غمز من قناة حزب «القوات اللبنانية».
من جهته، أفاد نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري «الأخبار» بأن عون قال لباسيل «إن النقاط التي في الورقة هي نفسها التي يتكلم بها في كل اجتماعاته أكان حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة بالتوازي مع انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية أو العمل على درء الفتنة عبر رفض التحريض ومحاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أيام الأمن الذاتي».
وشجع عون التيار «كحزب مسيحي وازن بالمضي قدماً في تلك المبادرة، مشدداً على أن البلد بحاجة اليوم إلى إطفائيين لا إلى من يسعون وراء إشعال النيران».
التيار الوطني الحر أعد وثيقة تؤكد على ثلاث لاءات: لا للفتنة الداخلية، لا للاحتلال الإسرائيلي ولا للتدخل السوري
بدوره، أبلغ باسيل عون بأن الجولة ستستكمل بالسراي الحكومي، ثم ستتوسع باتجاه كل الأفرقاء. وعليه، من المقرر أن يلتقي وفد من التيار اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، ثم مختلف البطاركة.
كما سيجول الوفد على كل الأحزاب التي «ترغب بالطبع في التفاهم حول حدّ أدنى من تنظيم الخلاف السياسي ومنع لغة التخوين والترهيب». ويشار إلى أن باسيل طلب من عون المساهمة من موقعه في جمع اللبنانيين حول تلك النقاط، لأن ثمة قوى ستقاطع مبادرة التيار حكماً، إلا أنه لا يمكن لها مقاطعة رئيس الجمهورية، كونه رأس الدولة.
وثيقة التيار حملت ثلاث لاءات: لا للفتنة الداخلية، لا للاحتلال الإسرائيلي لأي بقعة من لبنان الـ10452 كلم مربع أو فصل أو عزل أي بقعة منه، ولا للتدخل السوري في لبنان سواء أكان ذلك سياسياً أو أمنياً. أما الحلول المرجوة وفقاً لما جاء في الورقة، فهي انسحاب العدو الإسرائيلي من المساحات المحتلة ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى إعداد استراتيحية دفاع وطني تُقرِّها الحكومة.
وشدد التيار على ضرورة تسليح الجيش واعتماد مسار السلام العادل والشامل للمنطقة عبر محادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية الخماسية الدولية تقضي بإعادة حقوق لبنان إليه وتأمين سيادته على أرضه وثرواته النفطية وحل مشكلة اللاجئين مقابل «إعطاء إسرائيل حقها بالعيش بأمان في محيطها».
يذكر أن باسيل سُئل قبيل التوجه إلى السراي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، حول أزمة السفير الإيراني، فأجاب: «لا تعليق»، علماً أنه ومنذ صدور قرار سحب أوراق اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، لم يعلق على الأمر.
Other stories
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء
لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة
غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ تستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية
باسيل مستقبلاً وفداً من رابطة مخاتير المتن: تم التأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المخاتير في حماية السلم الأهلي
لا استقالة للثنائي… وتخوف من استراتيجية إسرائيلية جديدة!
"حزب الله": اشتبكنا مع قوّة من جيش العدوّ من مسافة صفر في الخيام واستهدفنا دبابة "ميركافا" في القنطرة 3 مرات وتجمعا للعدو في الناقورة
Bassil lanza una propuesta para proteger al Líbano de tres amenazas: la ocupación israelí, la discordia interna y la injerencia siria
Bassil unveils proposal to protect Lebanon: three firm refusals - Israeli occupation, internal strife, and Syrian interference
شربل مارون زار وزير الصحة: التأكيد على متابعة المطالب السابقة لمستشفى خربة قنافار
"حزب الله": الاتهامات والافتراءات الصادرة عن الداخلية الكويتية ملفقة وعارية من الصحة
شو الوضع؟ الحكومة تتمسك بقرار السفير الإيراني ومقاطعة من وزراء "الثنائي"... مبادرة مصرية بدعم لبنان وباسيل تابع مبادرة "التيار" بجولة على عون وسلام
وفاة الدكتور جورج نعوم عيسى شقيق السفير كابي عيسى
المستشار الايراني صفري لـ "OTV": سنغلق مضيق هرمز بحال توسيع العملية العسكرية ولا تراجع امام الضغوط
باسيل يسلم السفيرة الأوروبية نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار
الوزير مكي " كذب" على الرئيس بري؟
بالفيديو: صواريخ من لبنان تسقط في نهاريا
باسيل يستقبل ماغرو ويسلّمه نسخة عن "مقترح حماية لبنان": لوقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد
بالفيديو: "الحزب" ينشر لحظة استهداف ناقلة جنود مدرعة ودبابة "ميركافا"
-
-
Just in
-
08 :23
هل الفتنة على الأبواب؟ حذارِ! (الجمهورية) تتمة
-
08 :21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع إنتاج صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي في إيران ليلًا
-
08 :18
رسالة تحذيرية من بري والحزب (الجمهورية) تتمة
-
08 :15
السلم الأهلي على المحك.. (الجمهورية) تتمة
-
08 :11
"تايمز أوف إسرائيل": منذ بداية العمليات ضد إيران وصل أكثر من 8 آلاف طن من الذخائر والعتاد العسكري لإسرائيل
-
07 :55
إسرائيل تعدّل استراتيجيتها في الحرب (Skynews) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هل الفتنة على الأبواب؟ حذارِ!
27 March 2026
رسالة تحذيرية من بري والحزب
27 March 2026
السلم الأهلي على المحك..
27 March 2026
إسرائيل تعدّل استراتيجيتها في الحرب
27 March 2026
وسط ترقب.. أسبوع يحدد مصير "الضربة القاضية" على إيران
27 March 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
27 March 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2026
27 March 2026
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء
27 March 2026
أطعمة قد تهدد خصوبة النساء
-
لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة
