لا استقالة للثنائي… وتخوف من استراتيجية إسرائيلية جديدة!
26 March 2026
19 secs ago
source: Al-Jadeed
لم يتطرق مجلس الوزراء في جلسته الى مسألة طرد السفير الايراني، ولا الى غياب وزراء الثنائي الشيعي، فيما قالت مصادر وزارية أن حضور مكي اتى رغم ضغوط تعرض لها لعدم المشاركة.
مصادر سياسية قالت للجديد إن تعليق حضور وزراء الثنائي الشيعي في جلسة الخميس كان اعتراضا على الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية علما انه غير ذي صفة لاتخاذ قرار الطرد وإنما يعود الامر لرئيس الجمهورية . وتضيف المصادر لقد تعمد وزير الخارجية تأخير إجراءات أوراق اعتماد السفير الايراني ، هو ما كان جاهر به رجي علنا وتضيف أن لا توجه إطلاقا الى استقالة وزراء الثنائي، وقد يعودون الى المشاركة في الجلسات المقبلة.
أما عن الزيارة المصرية الى بيروت فتقول المصادر إنها ليست الاولى وهي أبعد من المساعي الانسانية وانما ترتبط بجهود مصر مع الجبهة الاكبر أي أيران وإسرائيل عبر اتصالاتها ومساعيها الدبلوماسية وتواصلها تحديدا مع الطرف الاسرائيلي لايجاد المخارج المناسبة . إلا أن العقبة الاساسية ترتبط باسرائيل التي لا تتجاوب إطلاقا مع مبادرة الرئيس عون وتحديدا لجهة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، علما ان المصادر تتخوف من منهجية جديدة وتصريحات إسرائيلية وضعت الليطاني حدودا لتوغلها العسكري قبل أن ترسم سيناريو آخر عند الزهراني ومن ثم الاولي ما يحمل مؤشرات خطرة للمرحلة المقبلة .
Just in
23 :07
حزب الله: استهدفنا مهبط مروحيّات مستحدث في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة
22 :53
زامير حذر من انهيار الجيش الإسرائيلي من الداخل! تتمة
22 :50
صفارات الإنذار تدوي في بتست ومتسوفاه وشلومي بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
22 :46
نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك على mtv: تحية لأهل الجنوب ونقول للنازحين قلوبنا مفتوحة لكم
22 :45
حزب الله:
- استهدفنا دبّابة ميركافا في مرتفع الشومر في بلدة الناقورة الحدوديّة بمحلّقة انقضاضيّة
- استهدفنا دبّابة ميركافا بين مرتفع المحيسبات والقنطرة بصاروخ مباشر
22 :39
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
