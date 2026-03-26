لم يتطرق مجلس الوزراء في جلسته الى مسألة طرد السفير الايراني، ولا الى غياب وزراء الثنائي الشيعي، فيما قالت مصادر وزارية أن حضور مكي اتى رغم ضغوط تعرض لها لعدم المشاركة.



مصادر سياسية قالت للجديد إن تعليق حضور وزراء الثنائي الشيعي في جلسة الخميس كان اعتراضا على الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية علما انه غير ذي صفة لاتخاذ قرار الطرد وإنما يعود الامر لرئيس الجمهورية . وتضيف المصادر لقد تعمد وزير الخارجية تأخير إجراءات أوراق اعتماد السفير الايراني ، هو ما كان جاهر به رجي علنا وتضيف أن لا توجه إطلاقا الى استقالة وزراء الثنائي، وقد يعودون الى المشاركة في الجلسات المقبلة.



أما عن الزيارة المصرية الى بيروت فتقول المصادر إنها ليست الاولى وهي أبعد من المساعي الانسانية وانما ترتبط بجهود مصر مع الجبهة الاكبر أي أيران وإسرائيل عبر اتصالاتها ومساعيها الدبلوماسية وتواصلها تحديدا مع الطرف الاسرائيلي لايجاد المخارج المناسبة . إلا أن العقبة الاساسية ترتبط باسرائيل التي لا تتجاوب إطلاقا مع مبادرة الرئيس عون وتحديدا لجهة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، علما ان المصادر تتخوف من منهجية جديدة وتصريحات إسرائيلية وضعت الليطاني حدودا لتوغلها العسكري قبل أن ترسم سيناريو آخر عند الزهراني ومن ثم الاولي ما يحمل مؤشرات خطرة للمرحلة المقبلة .







