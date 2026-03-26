زار النائب شربل مارون اليوم وزير الصحة لبحث أبرز التحديات الصحية في البقاع الغربي وراشيا. و تم التأكيد على متابعة المطالب السابقة لمستشفى خربة قنافار، وتم تأمين مبلغ 150 ألف دولار بدعم من وزارة الصحة وبالتعاون مع مدير المستشفى ، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع الصحي في المنطقة.