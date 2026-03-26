جدد "حزب الله"، في بيان، "للمرة الثالثة، نفيه المطلق للاتهامات والافتراءات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية بحقه"، واكد أن "تلك الادعاءات الملفقة بعيدة كل البعد عن الواقع وعارية تمامًا من الصحة، وأنه لا وجود ل"حزب الله" داخل دولة الكويت أو أي دولة أخرى".