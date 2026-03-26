قاطع وزراء "الثنائي الشيعي" جلسة الحكومة، لكن "الثنائي" لم يقطع "شعرة معاوية" بعد. في المقابل، تتمسك السلطة بقرارها الذي تلاقى مع مصالح الدول الكبرى واستحسانها. وفيما يزداد التوتر السياسي الداخلي، والتحريض الإعلامي من هنا أو هناك، تزداد مخاطر الإحتلال الإسرائيلي في كل توغل جديد يستهدف القرى الحدودية الجنوبية. كل ذلك يستدعي جهداً لا تبذله السلطة، ويتطلب جهوداً مكثفة لحماية لبنان سوءا من الإحتلال أم من مخاطر الإقتتال الداخلي، وهذا ما يشكل محور حركة التيار الوطني الحر الراهنة انطلاقاً من مقترح "حماية لبنان" الذي شكل محور بداية جولة لرئيس "التيار" جبران باسيل على كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، على أن تُستكمل الحركة الجمعة.



بالتوازي، سجلت حركة دبلوماسية مصرية عبر وزير الخارجية بدر عبد العاطي الذي اكد بعد لقائه رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة استمرار دعم لبنان والدولة وحصر السلاح، ورفض التصعيد الإسرائيلي.

في هذا الوقت، انعقد مجلس الوزراء في السرايا الحكومية مع مقاطعة وزراء "حزب الله" و"أمل"، في مقابل مشاركة الوزير فادي مكي. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس أعلن تدابير لتعزيز الأمن وأخذ علما بالتوصيات الإعلامية وتأكيد اعتمادِ المرجعية الأمنية للجيشِ اللبناني في التغطياتِ الصحافية



ومن جهته زار رئيس التيار الوطني الحر باسيل على رأس وفد رئيسي الجمهورية والحكومة وقدم لهما مقترح "التيار" لحماية لبنان الذي يشرح المخاطر ويقدم الحلول. وأكد بعد لقائه الرئيس عون أهمية الحوار الداخلي ونبذ العنف وأولوية لبنان، مشيراً إلى وقوف التيار مع رئاسة الجمهورية ولو كان في موقع المعارضة.



ميدانياً تواصلت الغارات الإسرائيلية فيما قوبلت التوغلات الإسرائيلية المستمرة بمقاومة عنيفة من حزب الله سواء على مستوى الضربات الصاروخية، أم في استهداف الدبابات ووحدات المشاة في أكثر من بلدة على خط المواجهة.



وعلى محور الحرب الأميركية – الإسرائيلية مع إيران، تتقلب بورصة دونالد ترامب بين استعداد لمد اليد، وبين التحذير المستمر وسط تواصل الحشودات للقوى البرية الأميركية. وفي هذا الوقت تواصلت الغارات الإسرائيلية، وكذلك الردود الإيرانية التي تطالب تل أبيب ومختلف مناطق إسرائيل.







