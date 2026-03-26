شو الوضع؟ الحكومة تتمسك بقرار السفير الإيراني ومقاطعة من وزراء "الثنائي"... مبادرة مصرية بدعم لبنان وباسيل تابع مبادرة "التيار" بجولة على عون وسلام
قاطع وزراء "الثنائي الشيعي" جلسة الحكومة، لكن "الثنائي" لم يقطع "شعرة معاوية" بعد. في المقابل، تتمسك السلطة بقرارها الذي تلاقى مع مصالح الدول الكبرى واستحسانها. وفيما يزداد التوتر السياسي الداخلي، والتحريض الإعلامي من هنا أو هناك، تزداد مخاطر الإحتلال الإسرائيلي في كل توغل جديد يستهدف القرى الحدودية الجنوبية. كل ذلك يستدعي جهداً لا تبذله السلطة، ويتطلب جهوداً مكثفة لحماية لبنان سوءا من الإحتلال أم من مخاطر الإقتتال الداخلي، وهذا ما يشكل محور حركة التيار الوطني الحر الراهنة انطلاقاً من مقترح "حماية لبنان" الذي شكل محور بداية جولة لرئيس "التيار" جبران باسيل على كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، على أن تُستكمل الحركة الجمعة.
بالتوازي، سجلت حركة دبلوماسية مصرية عبر وزير الخارجية بدر عبد العاطي الذي اكد بعد لقائه رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة استمرار دعم لبنان والدولة وحصر السلاح، ورفض التصعيد الإسرائيلي.
في هذا الوقت، انعقد مجلس الوزراء في السرايا الحكومية مع مقاطعة وزراء "حزب الله" و"أمل"، في مقابل مشاركة الوزير فادي مكي. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس أعلن تدابير لتعزيز الأمن وأخذ علما بالتوصيات الإعلامية وتأكيد اعتمادِ المرجعية الأمنية للجيشِ اللبناني في التغطياتِ الصحافية
ومن جهته زار رئيس التيار الوطني الحر باسيل على رأس وفد رئيسي الجمهورية والحكومة وقدم لهما مقترح "التيار" لحماية لبنان الذي يشرح المخاطر ويقدم الحلول. وأكد بعد لقائه الرئيس عون أهمية الحوار الداخلي ونبذ العنف وأولوية لبنان، مشيراً إلى وقوف التيار مع رئاسة الجمهورية ولو كان في موقع المعارضة.
ميدانياً تواصلت الغارات الإسرائيلية فيما قوبلت التوغلات الإسرائيلية المستمرة بمقاومة عنيفة من حزب الله سواء على مستوى الضربات الصاروخية، أم في استهداف الدبابات ووحدات المشاة في أكثر من بلدة على خط المواجهة.
وعلى محور الحرب الأميركية – الإسرائيلية مع إيران، تتقلب بورصة دونالد ترامب بين استعداد لمد اليد، وبين التحذير المستمر وسط تواصل الحشودات للقوى البرية الأميركية. وفي هذا الوقت تواصلت الغارات الإسرائيلية، وكذلك الردود الإيرانية التي تطالب تل أبيب ومختلف مناطق إسرائيل.
21 :37
لا استقالة للثنائي… وتخوف من استراتيجية إسرائيلية جديدة! (Al-Jadeed) تتمة
21 :23
وسائل إعلام إسرائيلية: 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا
21 :13
الاعلام الاسرائيلي: إطلاق صليات صاروخية كثيفة نحو حيفا والكريوت
21 :02
حزب الله: استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة بقذائف المدفعيّة
20 :59
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 5.66% لتبلغ عند التسوية 108.01 دولار للبرميل
20 :54
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال اشتباكات في جنوب لبنان
وفاة الدكتور جورج نعوم عيسى شقيق السفير كابي عيسى
المستشار الايراني صفري لـ "OTV": سنغلق مضيق هرمز بحال توسيع العملية العسكرية ولا تراجع امام الضغوط
باسيل يسلم السفيرة الأوروبية نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار
الوزير مكي " كذب" على الرئيس بري؟
بالفيديو: صواريخ من لبنان تسقط في نهاريا
باسيل يستقبل ماغرو ويسلّمه نسخة عن "مقترح حماية لبنان": لوقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد
بالفيديو: "الحزب" ينشر لحظة استهداف ناقلة جنود مدرعة ودبابة "ميركافا"
بعد حضوره جلسة الحكومة... كيف علّق مكّي؟
تحليق مروحيات أباتشي إسرائيلية... هذا ما يحصل في الطيبة!
خاص - "التيار" المبادِر دوماً في المفاصل الوطنية!
هل أصبحت الفنادق بعيدة من خطر الاستهداف؟
خاص - مصادر الثنائي: الوزراء سيقاطعون الجلسة ولكن...
هل يُقاطع وزراء الثنائي ومكّي جلسة الحكومة؟
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان: "للتوجّه فورًا إلى شمال نهر الزهراني"!
"مقترح حماية لبنان": الفرصة الأخيرة لإنقاذ وطن على حافة التحوّل الكبير - رندا شمعون
مأساة في لبنان: قتلى وجرحى في حريق تسبب بانفجارات!
إليكم تفاصيل جريمة بر الياس… هكذا حصلت!
اتصالات إسرائيلية تنذر الأهالي في صور لإخلاء منازلهم!
بالصور: شهيدان وتدمير مبنى سكني وتجاري
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير
لا استقالة للثنائي… وتخوف من استراتيجية إسرائيلية جديدة!
26 March 2026
"حزب الله": اشتبكنا مع قوّة من جيش العدوّ من مسافة صفر في الخيام واستهدفنا دبابة "ميركافا" في القنطرة 3 مرات وتجمعا للعدو في الناقورة
26 March 2026
-
Bassil lanza una propuesta para proteger al Líbano de tres amenazas: la ocupación israelí, la discordia interna y la injerencia siria
26 March 2026
-
Bassil unveils proposal to protect Lebanon: three firm refusals - Israeli occupation, internal strife, and Syrian interference
26 March 2026
-
شربل مارون زار وزير الصحة: التأكيد على متابعة المطالب السابقة لمستشفى خربة قنافار
26 March 2026
-
"حزب الله": الاتهامات والافتراءات الصادرة عن الداخلية الكويتية ملفقة وعارية من الصحة
26 March 2026
-
وفاة الدكتور جورج نعوم عيسى شقيق السفير كابي عيسى
26 March 2026
-
المستشار الايراني صفري لـ "OTV": سنغلق مضيق هرمز بحال توسيع العملية العسكرية ولا تراجع امام الضغوط
26 March 2026
-
ترامب: السيطرة على نفط إيران خيار مطروح
26 March 2026
-
باسيل يسلم السفيرة الأوروبية نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار
26 March 2026