اشار المستشار في وزارة الخارجية الايرانية السيد علي صفري الى اننا دخلنا مرتين في مسار دبلوماسي مع واشنطن، الا انه في كلا المرتين انتهت هذه المفاوضات بشن الحرب من قبل الولايات المتحدة، ونحن في حرب شنت علينا من قبل اميركا منذ ما يقارب الشهر ونحن ندافع عن انفسنا ونسعى لتحقيق الاهداف المعلنة بكسب الضمانات بان مثل هذه الاعتداءات لا يمكن ان تتكرر ضد ايران مستقبلا.

ولفت صفري في حديث الى قناة "OTV"، الى انه منذ اليوم الاول لاندلاع الحرب كان هناك عدة مبادرات للتهدئة، والرد كان بان طهران ليست الجهة التي شنت الحرب، وكنا متمسكون بالمسار الدبلوماسي واميركا هي من خان وغدر، وخلال الايام الاخيرة تلقينا رسائل من وسطاء وتم الرد عليها واعلنا الشروط الاساسية وهي وقف الاعتداءات والاغتيالات ضد ايران، ونحن من يقرر مصير الحرب لان اميركا فشلت في تحقيق اهدافها المعلنة.

واوضح بان الشارع الايراني يريد ضمانات لعدم تكرار الاعتداءات ضد ايران، وطالما تنتهي المفاوضات مع الحرب من قبل اميركا ليس هناك اي افق من اجل الحل السلمي لتحقيق الاهداف، ولفت الى ان هناك وحدة صف في ايران بعد الهجوم الاميركي.

واشار المستشار الايراني الى ان استراتيجية ايران هي عدم التراجع تحت الضعوطات الاميركية، ولا يمكن لاميركا ان تحصد شيئا من الضغوط على ايران، والظروف العسكرية في ايران جيدة ويمكن الاستمرار والتصدي للعدوان الاميركي الاسرائيلي، ولا يمكن ان نقبل اي مقترحات غير عادلة، وكما رفضناها قبل الهجوم لا يمكن ان نقبلها اليوم، وايران لن تتراجع عن مطالبها العادلة في ما خص الملف النووي الايراني.

واوضح بان هناك تصريحات متضاربة من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول ايران، ولفت الى انه عند فشل ترامب في مواجهة الجيش الايراني بدا باستهداف المدنيين، ومؤشرات الميدان بانه رغم الاعتداءات ايران لديها امكانيات جيدة من اجل التصدي للعدوان في معركة طويلة.

واكد بان القوات الايرانية بخير ونحن ننتظر القوات الاميركية لشن هجوم، وسيتم توسيع نطاق العمليات ضد المصالح الاميركية في المنطقة. واكد بان الرد الايراني كان على المصالح الاميركية في المنطقة، ولطالما هناك استخدام للقواعد الاميركية ضد ايران سنواصل الرد على مصادر التهديد.

ولفت المستشار الايراني الى انه لم يكن لدينا خطة لاغلاق مضيق هرمز، وبسبب العملية العسكرية الاميركية تم تقييد مرور السفن في المضيق، وبحال تم توسيع العملية الاميركية هناك امكانية لاغلاق المضيق بسبب انعدام الامن.