Tayyar Article
باسيل يسلم السفيرة الأوروبية نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار
-
26 March 2026
-
22 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال يرافقها السيد الكسندر جولي، بحضور النائبة ندى البستاني والسيد رامي منعم من قسم العلاقات الدبلوماسية في "التيار".
وتناول اللقاء مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، في ظل تداعيات الحرب المستمرة وانعكاساتها التي لا تقتصر على الداخل اللبناني فحسب، بل تمتد لتطال الاستقرار الإقليمي والمصالح الأوروبية على حد سواء.
وشدّد المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل وقف الحرب ووضع حدّ للتصعيد، بما يفتح المجال أمام حلول سياسية تضمن الاستقرار وتخفّف من الأعباء المتزايدة على لبنان والمنطقة.
وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس التيار السفيرة الأوروبية نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار، في إطار مساعيه لطرحه على مختلف المرجعيات والقوى المعنية
-
Just in
-
18 :17
ترامب: طلب المساعدة من دول النيتو لفتح مضيق هرمز كان اختبارا لتلك الدول ونحن لسنا بحاجة إليهم
-
18 :16
السفارة الإيرانية في إسبانيا: مدريد ملتزمة بالقانون الدولي ومن ثم فإن طهران مستعدة للاستجابة لأي طلب منها بشأن عبور مضيق هرمز
-
18 :14
الطيران الحربي المعادي أغار على بلدات الدوير وزوطر الغربية وزوطر الشرقية في جنوب لبنان
-
18 :02
وزارة الصحة: 1116 شهيداً في العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار و3229 جريحاً
-
17 :56
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب أبدا
-
17 :53
ترامب:
- السيطرة على نفط إيران خيار مطروح
- لا أكترث بالتوصل لاتفاق مع إيران
- دمرنا جميع القوارب الإيرانية المخصصة لزرع الألغام ولا نعلم إن كانوا قد نشروا ألغاما في مضيق هرمز
- إيران أعطت أميركا 8 سفن نفط ترفع علم باكستان وهي قدمت في المجمل 10 ناقلات
-
-
Other stories
-
-
-
الوزير مكي " كذب" على الرئيس بري؟
-
بالفيديو: صواريخ من لبنان تسقط في نهاريا
-
باسيل يستقبل ماغرو ويسلّمه نسخة عن "مقترح حماية لبنان": لوقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد
-
بالفيديو: "الحزب" ينشر لحظة استهداف ناقلة جنود مدرعة ودبابة "ميركافا"
-
بعد حضوره جلسة الحكومة... كيف علّق مكّي؟
-
تحليق مروحيات أباتشي إسرائيلية... هذا ما يحصل في الطيبة!
-
EXCLUSIVE
خاص - "التيار" المبادِر دوماً في المفاصل الوطنية!
-
هل أصبحت الفنادق بعيدة من خطر الاستهداف؟
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر الثنائي: الوزراء سيقاطعون الجلسة ولكن...
-
هل يُقاطع وزراء الثنائي ومكّي جلسة الحكومة؟
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان: "للتوجّه فورًا إلى شمال نهر الزهراني"!
-
“مقترح حماية لبنان": الفرصة الأخيرة لإنقاذ وطن على حافة التحوّل الكبير - رندا شمعون
-
مأساة في لبنان: قتلى وجرحى في حريق تسبب بانفجارات!
-
إليكم تفاصيل جريمة بر الياس… هكذا حصلت!
-
اتصالات إسرائيلية تنذر الأهالي في صور لإخلاء منازلهم!
-
بالصور: شهيدان وتدمير مبنى سكني وتجاري
-
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير
-
اخلاء سبيل الناشط علي برو مقابل كفالة مالية
-
من وجعي على لبنان: الحل في الدولة - جومانا سليلاتي
-
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. اليكم طقس الأيام المقبلة
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
وفاة الفنان أحمد قعبور
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
