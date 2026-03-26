الوزير مكي " كذب" على الرئيس بري؟
-
26 March 2026
-
6 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب الاعلامي والصحافي حسن عليق:"الرئيس نبيه بري اتصل بالوزير فادي مكي وتحدّث معه بشأن أزمة طرد السفير الإيراني، وانعكاسها على التوازنات الداخلية، وأبلغه قرار الثنائي بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء، طالباً منه عدم المشاركة في الجلسة. ردّ مكي بأنه ملتزم قرار الثنائي ولن يشارك في الجلسة. بعد ساعات قليلة، تسلّل فادي مكي إلى السرايا، ليشارك في الجلسة، مصدراً بياناً يبرّر فيه مشاركته.إلى فادي مكي: أنت تشارك في تنفيذ قرار خارجي يهدف إلى محاصرة خيار استقلال لبنان وحريته وسيادته، والقضاء على هذا الخيار في زمن الحرب، وهو خيار الناس الذين تُعدّ ممثلاً لهم في مجلس الوزراء. لكنك للأسف قررت التصرّف بصفتك مختلساً ومنتحل صفة. وسياسياً، الكذب على الرئيس بري من الكبائر يا فادي."
-
Just in
-
18 :17
ترامب: طلب المساعدة من دول النيتو لفتح مضيق هرمز كان اختبارا لتلك الدول ونحن لسنا بحاجة إليهم
-
18 :16
السفارة الإيرانية في إسبانيا: مدريد ملتزمة بالقانون الدولي ومن ثم فإن طهران مستعدة للاستجابة لأي طلب منها بشأن عبور مضيق هرمز
-
18 :14
الطيران الحربي المعادي أغار على بلدات الدوير وزوطر الغربية وزوطر الشرقية في جنوب لبنان
-
18 :02
وزارة الصحة: 1116 شهيداً في العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار و3229 جريحاً
-
17 :56
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب أبدا
-
17 :53
ترامب:
- السيطرة على نفط إيران خيار مطروح
- لا أكترث بالتوصل لاتفاق مع إيران
- دمرنا جميع القوارب الإيرانية المخصصة لزرع الألغام ولا نعلم إن كانوا قد نشروا ألغاما في مضيق هرمز
- إيران أعطت أميركا 8 سفن نفط ترفع علم باكستان وهي قدمت في المجمل 10 ناقلات
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
