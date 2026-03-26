كتب الاعلامي والصحافي حسن عليق:



"الرئيس نبيه بري اتصل بالوزير فادي مكي وتحدّث معه بشأن أزمة طرد السفير الإيراني، وانعكاسها على التوازنات الداخلية، وأبلغه قرار الثنائي بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء، طالباً منه عدم المشاركة في الجلسة. ردّ مكي بأنه ملتزم قرار الثنائي ولن يشارك في الجلسة. بعد ساعات قليلة، تسلّل فادي مكي إلى السرايا، ليشارك في الجلسة، مصدراً بياناً يبرّر فيه مشاركته.



إلى فادي مكي: أنت تشارك في تنفيذ قرار خارجي يهدف إلى محاصرة خيار استقلال لبنان وحريته وسيادته، والقضاء على هذا الخيار في زمن الحرب، وهو خيار الناس الذين تُعدّ ممثلاً لهم في مجلس الوزراء. لكنك للأسف قررت التصرّف بصفتك مختلساً ومنتحل صفة. وسياسياً، الكذب على الرئيس بري من الكبائر يا فادي."