أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "سقوط عدة صواريخ في مدينة نهاريا واشتعال عدد من السيارات بعد استهداف المدينة بدفعة صاروخية من لبنان."

وقالت وسائل الإعلام إنّ "10 صواريخ أطلقت من لبنان على نهاريا."

وكشف الإسعاف الإسرائيلي عن "إصابة 3 أشخاص في نهاريا أحدهم حالته حرجة إثر تعرض المدينة لهجوم صاروخي من لبنان."