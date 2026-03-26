Tayyar Article
باسيل يستقبل ماغرو ويسلّمه نسخة عن "مقترح حماية لبنان": لوقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد
26 March 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير الفرنسي في لبنان إيرفيه ماغرو، يرافقه السيد رومان كالفاري، بحضور النائبة ندى البستاني. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما التطورات المرتبطة بالحرب الدائرة، وجرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد.
كما شدّد المجتمعون على أهمية أن تلعب فرنسا دوراً فاعلاً في هذا الإطار، بما يساهم في تثبيت الاستقرار ودعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس التيار السفير الفرنسي نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار، والذي يحمله بجولة على مختلف المرجعيات والقوى الوطنية.
Just in
17 :06
الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية: طائرات F-35 لن تكون آمنة بعد الآن وسنستهدف أي مكان يتواجد فيه الأمريكيون في المنطقة
17 :05
مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في الشمال: في الساعة الأخيرة، إطلاق صواريخ كثيف من لبنان على طول الحدود. انقطاعات في إمدادات الكهرباء في عدة شوارع في نهاريا وفي مستوطنة شتول
16 :58
"رويترز": رئيس وزراء قطر يزور واشنطن لمناقشة القضايا الثنائية والتعاون الدفاعي مع أعضاء إدارة ترامب
16 :51
ترامب:
- الإيرانيون هاجموا دول الخليج وصواريخهم كانت مصوبة على الشرق الأوسط قبل أن نبدأ هجومنا
- لا يمكن أن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي
- لو لم نهاجم إيران بقاذفات بي 2 لكانت قد حصلت على سلاح نووي خلال أسبوعين إلى شهر
- الناتو خيب ظننا كثيرًا لأنه لم يقم بأي دور
- انتصرنا على النظام الإيراني بشكل حاسم وهذا سبب حديثهم معنا وهم يواجهون كارثة
- دمرنا البحرية الإيرانية وباتت لدينا حرية كاملة في أجواء إيران
- نتوقع أن يستغرق الأمر 4 إلى 6 أسابيع لإنجاز مهمتنا في إيران
- على إيران أن تبرم اتفاقًا وإلا ستواجه هجومًا أميركيًا مستمرًا- أسعار الطاقة لم ترتفع بالقدر الذي كنت أظن أنها ستصل إليه
16 :40
وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني: أمريكا تريد فتح مضيق هرمز عبر عملية انتحارية ونحن مستعدون لها ولإغلاقه
16 :38
رئيس البرلمان الإيراني: حزب الله يثبت من خلال الضربات النوعية إنه يفيض بالحياة كما قلت سابقاً
