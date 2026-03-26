ترامب:

- الإيرانيون هاجموا دول الخليج وصواريخهم كانت مصوبة على الشرق الأوسط قبل أن نبدأ هجومنا

- لا يمكن أن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي

- لو لم نهاجم إيران بقاذفات بي 2 لكانت قد حصلت على سلاح نووي خلال أسبوعين إلى شهر

- الناتو خيب ظننا كثيرًا لأنه لم يقم بأي دور

- انتصرنا على النظام الإيراني بشكل حاسم وهذا سبب حديثهم معنا وهم يواجهون كارثة

- دمرنا البحرية الإيرانية وباتت لدينا حرية كاملة في أجواء إيران

- نتوقع أن يستغرق الأمر 4 إلى 6 أسابيع لإنجاز مهمتنا في إيران

- على إيران أن تبرم اتفاقًا وإلا ستواجه هجومًا أميركيًا مستمرًا- أسعار الطاقة لم ترتفع بالقدر الذي كنت أظن أنها ستصل إليه