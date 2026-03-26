خاص - "التيار" المبادِر دوماً في المفاصل الوطنية!
26 March 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
مبادرة جديدة يطرحها التيار الوطني الحر في ظرف بالغ الخطورة، عنوانها حماية لبنان وسيادته ورفض الإقتتال الداخلي. والأهم، أنَّ هذه المبادرة تتميز بتكاملها وشموليتها المخاطر التي يواجهها لبنان في الإحتلال، والفتنة، والتدخل السوري، وكذلك بطرحها الحلول. وفي هذه المبادرة، نفَس "التيار" النابذ للتحريض بين اللبنانيين، والمشدِّد على محورية الدولة والجيش اللبناني بديلاً من نغمة "الأمن الذاتي"، من أي فريقٍ أتى.
لكن ما يذكّر به عالمون بتركيبة "التيار" ونهجه منذ تأسيسه، أن "التيار" مبادِر دوماً، سواء في استباق الأزمات، أو في التواصل الوطني مع الجميع. فقبل انسحاب الجيش السوري بأشهر طويلة، جال مسؤولو "التيار" وبطلبٍ من العماد ميشال عون، على جميع القيادات اللبنانية داعين إلى حوار لبناني – سوري ولبناني – لبناني حول مرحلة ما بعد الإنسحاب، وكان الرد لدى البعض أنه "كبروا عقلكم"، وحصل ما حصل من بعدها. ومع اندلاع "طوفان الأقصى"، كان لرئيس "التيار" جبران باسيل جولته على المسؤولين داعياً إلى لحظة مسؤولية وطنية. والمبادرة اليوم في نبذ العنف، والتشديد على قواعد لبنانية في مواجهة الحرب وتداعياتها وصولاً إلى تحرير الأرض وترسيخ منطق الدولة، هي استكمال لخطٍ بياني في فكر "التيار" ومساره العملي.
والأهم بالنسبة للتيار، ألا انغلاقَ وراء خوفٍ أو حقد، ولا تماهٍ مع أحد، بل تعبير عن النهج الوطني اللبناني الذي يشكل مظلة الخلاص للجميع.
Just in
17 :06
الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية: طائرات F-35 لن تكون آمنة بعد الآن وسنستهدف أي مكان يتواجد فيه الأمريكيون في المنطقة
17 :05
مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في الشمال: في الساعة الأخيرة، إطلاق صواريخ كثيف من لبنان على طول الحدود. انقطاعات في إمدادات الكهرباء في عدة شوارع في نهاريا وفي مستوطنة شتول
16 :58
"رويترز": رئيس وزراء قطر يزور واشنطن لمناقشة القضايا الثنائية والتعاون الدفاعي مع أعضاء إدارة ترامب
16 :51
ترامب:
- الإيرانيون هاجموا دول الخليج وصواريخهم كانت مصوبة على الشرق الأوسط قبل أن نبدأ هجومنا
- لا يمكن أن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي
- لو لم نهاجم إيران بقاذفات بي 2 لكانت قد حصلت على سلاح نووي خلال أسبوعين إلى شهر
- الناتو خيب ظننا كثيرًا لأنه لم يقم بأي دور
- انتصرنا على النظام الإيراني بشكل حاسم وهذا سبب حديثهم معنا وهم يواجهون كارثة
- دمرنا البحرية الإيرانية وباتت لدينا حرية كاملة في أجواء إيران
- نتوقع أن يستغرق الأمر 4 إلى 6 أسابيع لإنجاز مهمتنا في إيران
- على إيران أن تبرم اتفاقًا وإلا ستواجه هجومًا أميركيًا مستمرًا- أسعار الطاقة لم ترتفع بالقدر الذي كنت أظن أنها ستصل إليه
16 :40
وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني: أمريكا تريد فتح مضيق هرمز عبر عملية انتحارية ونحن مستعدون لها ولإغلاقه
16 :38
رئيس البرلمان الإيراني: حزب الله يثبت من خلال الضربات النوعية إنه يفيض بالحياة كما قلت سابقاً
Other stories
هل أصبحت الفنادق بعيدة من خطر الاستهداف؟
خاص - مصادر الثنائي: الوزراء سيقاطعون الجلسة ولكن...
هل يُقاطع وزراء الثنائي ومكّي جلسة الحكومة؟
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان: "للتوجّه فورًا إلى شمال نهر الزهراني"!
“مقترح حماية لبنان": الفرصة الأخيرة لإنقاذ وطن على حافة التحوّل الكبير - رندا شمعون
مأساة في لبنان: قتلى وجرحى في حريق تسبب بانفجارات!
إليكم تفاصيل جريمة بر الياس… هكذا حصلت!
اتصالات إسرائيلية تنذر الأهالي في صور لإخلاء منازلهم!
بالصور: شهيدان وتدمير مبنى سكني وتجاري
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير
اخلاء سبيل الناشط علي برو مقابل كفالة مالية
من وجعي على لبنان: الحل في الدولة - جومانا سليلاتي
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. اليكم طقس الأيام المقبلة
اليكم نص "مقترح حماية لبنان" الذي يسلمه التيار للمسؤولين
EXCLUSIVE
خاص - "الحزب": لا نريد صراعاً داخلياً
مساعي باريس لمساعدة لبنان تواجه تصلباً إسرائيلياً
EXCLUSIVE
خاص - بري يخوض معركة إبقاء السفير الإيراني...وهذا ما حصل مع الرئيس عون
EXCLUSIVE
كواليس - يشكونه.. وهو منشغل في القفص الذهبي!
باسيل في بعبدا طارحاً مقترح "التيار": محاولة لوضع لبنان على طريق الحوار ولا نقبل المس بالرئاسة
السفارة الأميركية في بيروت تدعو مواطنيها إلى التفكير جدياً بالمغادرة
