مبادرة جديدة يطرحها التيار الوطني الحر في ظرف بالغ الخطورة، عنوانها حماية لبنان وسيادته ورفض الإقتتال الداخلي. والأهم، أنَّ هذه المبادرة تتميز بتكاملها وشموليتها المخاطر التي يواجهها لبنان في الإحتلال، والفتنة، والتدخل السوري، وكذلك بطرحها الحلول. وفي هذه المبادرة، نفَس "التيار" النابذ للتحريض بين اللبنانيين، والمشدِّد على محورية الدولة والجيش اللبناني بديلاً من نغمة "الأمن الذاتي"، من أي فريقٍ أتى.

لكن ما يذكّر به عالمون بتركيبة "التيار" ونهجه منذ تأسيسه، أن "التيار" مبادِر دوماً، سواء في استباق الأزمات، أو في التواصل الوطني مع الجميع. فقبل انسحاب الجيش السوري بأشهر طويلة، جال مسؤولو "التيار" وبطلبٍ من العماد ميشال عون، على جميع القيادات اللبنانية داعين إلى حوار لبناني – سوري ولبناني – لبناني حول مرحلة ما بعد الإنسحاب، وكان الرد لدى البعض أنه "كبروا عقلكم"، وحصل ما حصل من بعدها. ومع اندلاع "طوفان الأقصى"، كان لرئيس "التيار" جبران باسيل جولته على المسؤولين داعياً إلى لحظة مسؤولية وطنية. والمبادرة اليوم في نبذ العنف، والتشديد على قواعد لبنانية في مواجهة الحرب وتداعياتها وصولاً إلى تحرير الأرض وترسيخ منطق الدولة، هي استكمال لخطٍ بياني في فكر "التيار" ومساره العملي.

والأهم بالنسبة للتيار، ألا انغلاقَ وراء خوفٍ أو حقد، ولا تماهٍ مع أحد، بل تعبير عن النهج الوطني اللبناني الذي يشكل مظلة الخلاص للجميع.