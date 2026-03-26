تشير مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي الى ان الوزراء المحسوبين على حركة أمل وحزب الله سيقاطعون جلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي بعدما تعثرت مساعي الحلحلة السياسية والاتصالات التي استمرت منذ ليل امس حتى ساعات الصباح الاولى.

وكان الخيار المرجح حتى مساء امس فيما لو بدرت اشارات ايجابية من المعنيين هو حضور الوزراء الخمسة الجلسة بروح ايجابية على أن يطلبوا من خارج جدول الأعمال طرح موضوع قرار وزارة الخارجية طرد السفير الإيراني على النقاش والمطالبة بالتراجع عنه، والاستماع الى موقف الحكومة ورئيسها حيال هذا الامر ويبنون على الشيئ مقتضاه أكان بالانسحاب من الجلسة او البقاء واستكمال مناقشة بنودها والإفساح بالمجال أمام المعالجات السياسية التي يتولاها مقربون من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. وتشير الى أن الأجواء والتوجهات قد تتغير بين اللحظة والأخرى تبعاً للتطورات ونتائج المشاورات. مع نفي المصادر أي توجه لاستقالة وزراء الثنائي من الحكومة في الوقت الحاضر بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات.