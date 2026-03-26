أدّى حريق اندلع ليل أمس في مستودع يعود لصاحبه من آل م.، في بلدة العبودية، إلى انفجارات متتالية ناجمة عن احتراق مشتقات نفطية ومشروبات روحية كانت موجودة داخله. وقد أسفر الحريق عن سقوط اربعة قتلى من بينهم ثلاثة سوريين، إضافة إلى عدد من الجرحى.



وعلى الفور، حضرت الجهات المعنية إلى المكان، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتحديد أسباب اندلاع الحريق.