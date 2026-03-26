إليكم تفاصيل جريمة بر الياس… هكذا حصلت!
26 March 2026
source: tayyar.org
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 28-02-2026، عُثِرَ على المدعو (م. م.، عمره حوالى 40 عامًا) جثّة هامدة داخل منزله الكائن في محلّة بر الياس، وذلك إثر اندلاع حريق في المنزل.
بعد المتابعة، وكشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبيّن أن الضحية تعرّض لضربة قوية بآلة حادة على الرأس، بالإضافة إلى وجود كسور في الفقرات العنقية أدّت إلى وفاته، وأن الحروق حصلت بعد الوفاة وليست سببًا لها.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل وتحديد هوية القاتل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن زوجة الضحية المدعوة (هـ. ز.، مواليد العام 2001، سورية الجنسية) على علاقة برجل آخر، حيث تم الاشتباه بتورّطهما في تنفيذ جريمة القتل، ويدعى:
ب. م. (مواليد عام 1989، لبناني)
بتاريخ 11-03–2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة بر الياس.
بالتحقيق معهما، اعترف (ب. م.) بأنه، وبعد أن عَلِمَ الضحية بوجود علاقة بينه وبين زوجته، توجّه إلى منزله في بر الياس، حيث حصل عراك بينهما، فأقدم على ضربه بآلة حادة على رأسه، ما أدّى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، الأمر الذي تسبّب بانقلاب مدفأة غاز واشتعال الحريق داخل المنزل، قبل أن يغادر المكان.
وصرّحت الزوجة بأنها لم تكن موجودة في المنزل أثناء وقوع الجريمة، وأن (ب. م.) اتصل بها هاتفيًّا وأبلغها بما حصل، إلا أنها لم تقم بالإبلاغ عنه.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
Just in
14 :01
القيادة المركزية الأميركية: نواصل القضاء على تهديدات إيران وضربنا أكثر من 10 آلاف هدف منذ بدء عمليتنا
13 :47
وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي من قصر بعبدا:
- مصر تقف دائماً إلى جانب لبنان ونقلتُ رسالة من الرئيس المصري بأنّ مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضدّ أمن وسيادة واستقرار لبنان
- مصر تسخّر كل اتّصالاتها مع الفرقاء الإقليميين والدوليين للعمل على خفض التصعيد ومنع تدهور الأوضاع ولدينا اتصالات على مختلف المسارات ونرفض وندين أي توغل برّي إسرائيلي
- نؤكّد أهمية تمتين مؤسسات الدولة اللبنانية ومنها الجيش اللبناني كي يفرض سلطته على كامل الأراضي اللبنانية ووضع السلاح تحت سلطة الدولة
13 :44
مأساة في لبنان: قتلى وجرحى في حريق تسبب بانفجارات! تتمة
13 :40
الإذاعة الإسرائيلية: دفعة كبيرة من الصواريخ تم اعتراضها وتناثرت شظاياها وسط إسرائيل دون إصابات
13 :33
الإذاعة الإسرائيلية: دفعات الصواريخ والمسيرات الأخيرة من إيران وحزب الله في لبنان كانت متزامنة
13 :24
وسائل إعلام إيرانية: قصف جوي في مدينة قم ودوي انفجارات في عدد من المناطق بالمدينة
اتصالات إسرائيلية تنذر الأهالي في صور لإخلاء منازلهم!
بالصور: شهيدان وتدمير مبنى سكني وتجاري
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير
اخلاء سبيل الناشط علي برو مقابل كفالة مالية
من وجعي على لبنان: الحل في الدولة - جومانا سليلاتي
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. اليكم طقس الأيام المقبلة
اليكم نص "مقترح حماية لبنان" الذي يسلمه التيار للمسؤولين
خاص - "الحزب": لا نريد صراعاً داخلياً
مساعي باريس لمساعدة لبنان تواجه تصلباً إسرائيلياً
خاص - بري يخوض معركة إبقاء السفير الإيراني...وهذا ما حصل مع الرئيس عون
كواليس - يشكونه.. وهو منشغل في القفص الذهبي!
باسيل في بعبدا طارحاً مقترح "التيار": محاولة لوضع لبنان على طريق الحوار ولا نقبل المس بالرئاسة
السفارة الأميركية في بيروت تدعو مواطنيها إلى التفكير جدياً بالمغادرة
هل يستقيل وزراء الثنائي اليوم؟
3 أفكار مطروحة لحل أزمة السفير الإيراني.. ما هي؟!
كواليس - أهداف خفيّة لقرار "الخارجية".. من أوّعزَ لـ"الوزير"؟
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 آذار 2026
لبنان: إستهداف "الكرياه" في "تل أبيب".. واشتباكات من مسافة صفر في القنطرة
الرئاسة اللبنانية تعول على المباحثات المتوقع عقدها بين الجانبين الأميركي والإيراني
دعم شيعي لسفير إيران يُعمّق الأزمة السياسية
