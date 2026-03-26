أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن فرقًا من الدفاع المدني في منطقة صور تلقت اتصالات من الجانب الإسرائيلي تطلب إبلاغ أهالي بلدات معروب وطيرفلسيه وبرج الشمالي وديركيفا بضرورة إخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الليطاني.