استشهد شخصان في غارة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على مبنى سكني وتجاري في حي المعاقيل في بلدة كفررمان مما ادى الى تدميره بالكامل.



وحضرت الى المكان فرق الدفاع المدني، ومن إسعاف "بيت الطلبة" وكشافة "الرسالة الاسلامية" والصليب الاحمر وإسعاف النبطية و"الهيئة الصحية الاسلامية "وتعمل على سحب الجثمانين وعدد من الاصابات من تحت الركام.