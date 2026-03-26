أكتب اليوم من وجعي، من قلبي الذي ينزف على وطنٍ يتفّتت بين أيدي أبنائه. لبنان ليس أزمة طائفة ولا خلاف جماعة، بل أزمة دولة غابت عن دورها، فتركَت أبناءها يتنازعون على الهوية والولاء. في زمن الحرب، حين تتكاثر الأصوات وتتصاعد الانقسامات، يجب أن نعود إلى الحقيقة البسيطة: نحن جميعًا أبناء وطن واحد، مهما اختلفت عقائدنا ومواقفنا.



فالشيعة ليسوا غرباء عن هذه الأرض، بل هم جزء أصيل من تاريخها منذ قرون. الجنوب اللبناني شهد دماءً كثيرة من أبنائه الشيعة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لا يمكن إنكاره. نعم، حزب الله ارتبط بخيارات إقليمية خاطئة، لكن لا يجوز أن يُختزل كل الشيعة في هذا الانتماء السياسي. الناس العاديون يريدون ببساطة أن يعيشوا بكرامة، وأن يحافظوا على أرضهم وأولادهم.



أما المسيحيون الذين يخشون ضياع لبنان، وهذا قلق مشروع. لكن تحويل هذا القلق إلى عداء طائفي أو تخوين جماعة بأكملها يدمّر الوطن أكثر مما يحميه.



فرسالتي إلى المتطّرفين من الطرفين:



* إلى المسيحيين الرافضين للشيعة: غضبكم على حزب الله مفهوم، لكن لا تجعلوه سببًا لتخوين جماعة بأكملها. أنتم شركاء في الأرض والمصير، وأي إقصاء سيقود إلى انهيار الوطن الذي تخافون عليه.

* إلى الشيعة المتشددين: ولاءكم لإيران لا يجب أن يطغى على حقيقتكم أنكم أبناء لبنان أولًا. قوتكم الحقيقية ليست في السلاح وحده، بل في قدرتكم على بناء دولة عادلة تحمي الجنوب وكل المناطق.



لبنان لا يُبنى على الانقسام، بل على دولة قوية تحتكر السلاح وتضمن العدالة للجميع. في زمن الحرب، المطلوب منا جميعا أن نضع الوطن فوق الطائفة، وأن نتذكر أن الدم الذي سُفك في الجنوب وفي الجبل وفي البقاع وفي بيروت وفي الشمال هو دم لبناني واحد، مهما اختلفت العقائد.

اذا فالمشكلة ليست في الشيعة ولا في المسيحيين، ولا في السنة ولا في الدروز بل في غياب الدولة.

والحّل ليس في الكراهية، بل في بناء دولة عادلة، دولة تحفظ كرامة الجميع، وتعيد الثقة بين أبنائها مهما اختلفت عقائدهم.

لبنان ليس لنا وحدنا، بل لأولادنا الذين يستحقون أن يرثوا وطنًا لا ينهشه الانقسام ولا يقتله الحقد.



فلنرفع الصوت معًا: لا للفتنة، نعم للدولة، نعم للبنان الواحد الموّحد، لبنان ال ١٠٤٥٢ كلم ولا شبر أقّل…