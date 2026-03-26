من وجعي على لبنان: الحل في الدولة - جومانا سليلاتي
26 March 2026
source: tayyar.org
أكتب اليوم من وجعي، من قلبي الذي ينزف على وطنٍ يتفّتت بين أيدي أبنائه. لبنان ليس أزمة طائفة ولا خلاف جماعة، بل أزمة دولة غابت عن دورها، فتركَت أبناءها يتنازعون على الهوية والولاء. في زمن الحرب، حين تتكاثر الأصوات وتتصاعد الانقسامات، يجب أن نعود إلى الحقيقة البسيطة: نحن جميعًا أبناء وطن واحد، مهما اختلفت عقائدنا ومواقفنا.
فالشيعة ليسوا غرباء عن هذه الأرض، بل هم جزء أصيل من تاريخها منذ قرون. الجنوب اللبناني شهد دماءً كثيرة من أبنائه الشيعة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لا يمكن إنكاره. نعم، حزب الله ارتبط بخيارات إقليمية خاطئة، لكن لا يجوز أن يُختزل كل الشيعة في هذا الانتماء السياسي. الناس العاديون يريدون ببساطة أن يعيشوا بكرامة، وأن يحافظوا على أرضهم وأولادهم.
أما المسيحيون الذين يخشون ضياع لبنان، وهذا قلق مشروع. لكن تحويل هذا القلق إلى عداء طائفي أو تخوين جماعة بأكملها يدمّر الوطن أكثر مما يحميه.
فرسالتي إلى المتطّرفين من الطرفين:
* إلى المسيحيين الرافضين للشيعة: غضبكم على حزب الله مفهوم، لكن لا تجعلوه سببًا لتخوين جماعة بأكملها. أنتم شركاء في الأرض والمصير، وأي إقصاء سيقود إلى انهيار الوطن الذي تخافون عليه.
* إلى الشيعة المتشددين: ولاءكم لإيران لا يجب أن يطغى على حقيقتكم أنكم أبناء لبنان أولًا. قوتكم الحقيقية ليست في السلاح وحده، بل في قدرتكم على بناء دولة عادلة تحمي الجنوب وكل المناطق.
لبنان لا يُبنى على الانقسام، بل على دولة قوية تحتكر السلاح وتضمن العدالة للجميع. في زمن الحرب، المطلوب منا جميعا أن نضع الوطن فوق الطائفة، وأن نتذكر أن الدم الذي سُفك في الجنوب وفي الجبل وفي البقاع وفي بيروت وفي الشمال هو دم لبناني واحد، مهما اختلفت العقائد.
اذا فالمشكلة ليست في الشيعة ولا في المسيحيين، ولا في السنة ولا في الدروز بل في غياب الدولة.
والحّل ليس في الكراهية، بل في بناء دولة عادلة، دولة تحفظ كرامة الجميع، وتعيد الثقة بين أبنائها مهما اختلفت عقائدهم.
لبنان ليس لنا وحدنا، بل لأولادنا الذين يستحقون أن يرثوا وطنًا لا ينهشه الانقسام ولا يقتله الحقد.
فلنرفع الصوت معًا: لا للفتنة، نعم للدولة، نعم للبنان الواحد الموّحد، لبنان ال ١٠٤٥٢ كلم ولا شبر أقّل…
Other stories
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير
اخلاء سبيل الناشط علي برو مقابل كفالة مالية
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. اليكم طقس الأيام المقبلة
اليكم نص "مقترح حماية لبنان" الذي يسلمه التيار للمسؤولين
خاص - "الحزب": لا نريد صراعاً داخلياً
مساعي باريس لمساعدة لبنان تواجه تصلباً إسرائيلياً
خاص - بري يخوض معركة إبقاء السفير الإيراني...وهذا ما حصل مع الرئيس عون
كواليس - يشكونه.. وهو منشغل في القفص الذهبي!
باسيل في بعبدا طارحاً مقترح "التيار": محاولة لوضع لبنان على طريق الحوار ولا نقبل المس بالرئاسة
السفارة الأميركية في بيروت تدعو مواطنيها إلى التفكير جدياً بالمغادرة
هل يستقيل وزراء الثنائي اليوم؟
3 أفكار مطروحة لحل أزمة السفير الإيراني.. ما هي؟!
كواليس - أهداف خفيّة لقرار "الخارجية".. من أوّعزَ لـ"الوزير"؟
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 آذار 2026
لبنان: إستهداف "الكرياه" في "تل أبيب".. واشتباكات من مسافة صفر في القنطرة
الرئاسة اللبنانية تعول على المباحثات المتوقع عقدها بين الجانبين الأميركي والإيراني
دعم شيعي لسفير إيران يُعمّق الأزمة السياسية
حزب الله: كمين ناري في الطيبة – القنطرة يُوقع مجزرة دبابات… والجنود يفرّون سيراً
كواليس - شخصية بارزة على خط احتواء قرار "الخارجية"
خاص - أزمة طرد السفير الإيراني الى الحلحلة؟
بالصور: شهيدان وتدمير مبنى سكني وتجاري
نقاش متوتر بالكونغرس بشأن الحرب على إيران ورئيس مجلس النواب يؤكد قرب نهايتها
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير
البرلمان الجزائري بغرفتيه يعتمد بأغلبية واسعة مشروع التعديل التقني للدستور.. وحزب معارض يبدي تحفظاته
إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز... ماذا في التفاصيل؟! (صورة)
الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»
الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية
اخلاء سبيل الناشط علي برو مقابل كفالة مالية
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. اليكم طقس الأيام المقبلة
منتخب إيران يتدرب في تركيا وسط قيود صارمة على الإعلام
