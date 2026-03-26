أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. اليكم طقس الأيام المقبلة
26 March 2026
42 mins ago
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد محليا فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر، تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر، تخف حدة الأمطار اعتباراً من الظهر وتنحسر مساءً ويستقر الطقس تدريجًا.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس متقلب وممطر احيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الجمعة حيث يستقر تدريجًا، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددًا يوم الأحد بمنخفض جوي آخر مركزه إيطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة مع رياح شديدة مغبرة في بدايتها وأمطار غزيرة ويستمر حتى بداية شهر نيسان.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة تشتد محلياً مع احتمال برق ورعد خصوصاً جنوب البلاد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.
الجمعة: غائم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد محليًا فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر، تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر، تخفّ حدة الامطار اعتباراً من الظهر وتنحسر مساءً ويستقر الطقس تدريجًا.
السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتلامس معدلاتها الموسمية، يتحول ليلاً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة.
الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها، تنشط الرياح وتشتد أحيانًا فتقارب الـ 80 كم/س وتكون محملة بالغبار، يتحول تدريجًا الى غائم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض سريع بدرجات الحرارة فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة موحلة في بدايتها تشتد غزارتها اعتبارًا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية، كما يرتفع موج البحر لحدود المترين.
-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة ، في الداخل من 6 الى 15 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 في المئة.
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 753 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,33
-ساعة غروب الشمس: 17,55.
12 :30
الرئيس الأميركي ترامب:
- دول حلف شمال الأطلسي لم تفعل شيئًا على الإطلاق للمساعدة فيما يتعلق بإيران
- لن ننسى تخلي دول الناتو عن المساعدة في إيران
12 :27
بالصور: شهيدان وتدمير مبنى سكني وتجاري تتمة
12 :23
وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتلنا قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني
12 :22
"رويترز" عن وزير الخارجية الباكستاني: محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران عبر رسائل تنقلها إسلام آباد
12 :21
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من مرفأ بيروت لتسليم شحنة مساعدات:
- ما نقوم به ليس إلّا تعبيراً صادقاً عن محبتنا للبنان خصوصاً في هذه الفترة الحرجة ونأمل في أن تستجيب هذه المساعدات البالغة نحو ألف طناً للمحتاجين لها وسنستمر بتقديم اللازم
12 :18
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير تتمة
