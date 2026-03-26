Tayyar Article
اليكم نص "مقترح حماية لبنان" الذي يسلمه التيار للمسؤولين
-
26 March 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
فيما يلي ملخص "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ويجول به "التيار" على المسؤولين، كما يشكل أساس موقفه من الحرب وتداعياتها، ويتضمن الحلول التي يقترحها "التيار". يتضمن المقترح ثلاثة محاور: مدونة قواعد سلوك، الحالات المرفوضة، الحل المرجو
مدوّنة قواعد سلوك
1 – نبذ العنف ورفض الاقتتال الداخلي واعتماد لغة الحوار للتعبير عن الخلاف السياسي
2 – رفض خطاب التحريض والعزل والتهويل وعدم السماح بتفلّت الغرائز ولغة التخوين
3 – التزام الجميع بسقف الدولة والدستور والقانون، وتحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة في الإيواء المؤقّت والمشرّف للنازحين والعمل على عودتهم السريعة، ومنع اي شكل من اشكال الانشاءات الجديدة لكي لا يتحوّل نزوحهم المؤقت الى اقامة دائمة والى واقع ديمغرافي جديد، مع التشديد على عدم السماح باستضافة اي عناصر ضالعة بالحرب ومعرّضة للاستهداف في اماكن الايواء للحفاظ على سلامة المضيفين والنازحين معاً
4 – الحفاظ على مرجعية الدولة ورفض الأمن الذاتي بكل اشكاله، اكان من جهة المجتمعات المضيفة او المجتمعات النازحة
5 – التزام كافة القوى السياسية بلبنان وطناً واحداً موحداً على مساحة 10452 كلم²، مع اعتماد دستور الطائف كناظم للدولة
الحالات المرفوضة
1 – لا للفتنة الداخلية تحت اي ظرف او ذريعة ومنع انتقال اي خلاف سياسي الى الشارع. ان خطاب الاستفزاز والتحريض يصدران عن الأحزاب التي تتشكّل منها الحكومة وهي بالتالي مسؤولة عن ضبطه
2 – لا للاحتلال الاسرائيلي لأي بقعة ولا لمحاولة عزل او فصل او اجتزاء اي مساحة، وما يحصل حالياً من محاولة لقطع جنوب الليطاني عن بقية لبنان، يدل على ان الحرب ليست مجرّد جولة عسكرية عابرة، بل تحوّل استراتيجي يجب مواجهته على مستوى الجغرافيا والديمغرافيا
3 – لا للتدخل السوري في لبنان، لا في السياسة ولا في العسكر والأمن تحت اي ظرف
الحل المرجو
1 – انسحاب القوات الاسرائيلية من المساحات المحتلة ووقف الاعتداءات واعادة الأسرى بالتزامن مع تنفيذ حصرية السلاح وفق استراتيجية دفاع وطني تقرّها الحكومة بأسرع وقت
2 – تعزيز حماية لبنان بعوامل اضافية تقوم على تسليح الجيش واقدار مؤسساته الأمنية، وتحييده عن سياسة المحاور وصراعاتها، بالاضافة الى عقد اتفاقيات دفاع مشترك
3 – اعتماد مبدأ ومسار السلام العادل والشامل للمنطقة من خلال محادثات بين لبنان واسرائيل برعاية الخماسية الدولية، ويهدف الى إعادة الحقوق الى لبنان بدءاً من أرضه واستثمار ثرواته وحلّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، ويؤدّي الى اعطاء اسرائيل حقّها بالعيش بأمان في محيطها من جهة لبنان تحديداً
نذكّر اننا في التيار الوطني الحرّ نخوض "معركة اسناد لبنان" من خلال الصمود والايمان والالتزام بوحدة لبنان وحريّته وسيادته واستقلاله على الـ 10452 كلم²، ونناشد كل اللبنانيين التضامن معنا حفاظاً على لبنان
-
Just in
-
12 :30
الرئيس الأميركي ترامب:
- دول حلف شمال الأطلسي لم تفعل شيئًا على الإطلاق للمساعدة فيما يتعلق بإيران
- لن ننسى تخلي دول الناتو عن المساعدة في إيران
-
12 :27
بالصور: شهيدان وتدمير مبنى سكني وتجاري تتمة
-
12 :23
وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتلنا قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني
-
12 :22
"رويترز" عن وزير الخارجية الباكستاني: محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران عبر رسائل تنقلها إسلام آباد
-
12 :21
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من مرفأ بيروت لتسليم شحنة مساعدات:
- ما نقوم به ليس إلّا تعبيراً صادقاً عن محبتنا للبنان خصوصاً في هذه الفترة الحرجة ونأمل في أن تستجيب هذه المساعدات البالغة نحو ألف طناً للمحتاجين لها وسنستمر بتقديم اللازم
-
12 :18
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير
-
اخلاء سبيل الناشط علي برو مقابل كفالة مالية
-
من وجعي على لبنان: الحل في الدولة - جومانا سليلاتي
-
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. اليكم طقس الأيام المقبلة
-
EXCLUSIVE
خاص - "الحزب": لا نريد صراعاً داخلياً
-
مساعي باريس لمساعدة لبنان تواجه تصلباً إسرائيلياً
-
EXCLUSIVE
خاص - بري يخوض معركة إبقاء السفير الإيراني...وهذا ما حصل مع الرئيس عون
-
EXCLUSIVE
كواليس - يشكونه.. وهو منشغل في القفص الذهبي!
-
باسيل في بعبدا طارحاً مقترح "التيار": محاولة لوضع لبنان على طريق الحوار ولا نقبل المس بالرئاسة
-
السفارة الأميركية في بيروت تدعو مواطنيها إلى التفكير جدياً بالمغادرة
-
هل يستقيل وزراء الثنائي اليوم؟
-
3 أفكار مطروحة لحل أزمة السفير الإيراني.. ما هي؟!
-
EXCLUSIVE
كواليس - أهداف خفيّة لقرار "الخارجية".. من أوّعزَ لـ"الوزير"؟
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 آذار 2026
-
لبنان: إستهداف "الكرياه" في "تل أبيب".. واشتباكات من مسافة صفر في القنطرة
-
الرئاسة اللبنانية تعول على المباحثات المتوقع عقدها بين الجانبين الأميركي والإيراني
-
دعم شيعي لسفير إيران يُعمّق الأزمة السياسية
-
حزب الله: كمين ناري في الطيبة – القنطرة يُوقع مجزرة دبابات… والجنود يفرّون سيراً
-
EXCLUSIVE
كواليس - شخصية بارزة على خط احتواء قرار "الخارجية"
-
EXCLUSIVE
خاص - أزمة طرد السفير الإيراني الى الحلحلة؟
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصور: شهيدان وتدمير مبنى سكني وتجاري
-
-
-
26 March 2026
-
نقاش متوتر بالكونغرس بشأن الحرب على إيران ورئيس مجلس النواب يؤكد قرب نهايتها
-
-
-
26 March 2026
-
باسيل التقى سلام: قدّمنا مقترح حماية لبنان لتجنيبِه الخطر الكبير
-
-
-
26 March 2026
-
البرلمان الجزائري بغرفتيه يعتمد بأغلبية واسعة مشروع التعديل التقني للدستور.. وحزب معارض يبدي تحفظاته
-
-
26 March 2026
-
إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز... ماذا في التفاصيل؟! (صورة)
-
-
26 March 2026
-
الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»
-
-
-
26 March 2026
-
الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية
-
-
26 March 2026
-
اخلاء سبيل الناشط علي برو مقابل كفالة مالية
-
-
-
26 March 2026
-
من وجعي على لبنان: الحل في الدولة - جومانا سليلاتي
-
-
-
26 March 2026
-
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. اليكم طقس الأيام المقبلة
-
-
-
26 March 2026