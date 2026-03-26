فيما يلي ملخص "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ويجول به "التيار" على المسؤولين، كما يشكل أساس موقفه من الحرب وتداعياتها، ويتضمن الحلول التي يقترحها "التيار". يتضمن المقترح ثلاثة محاور: مدونة قواعد سلوك، الحالات المرفوضة، الحل المرجو



مدوّنة قواعد سلوك



1 – نبذ العنف ورفض الاقتتال الداخلي واعتماد لغة الحوار للتعبير عن الخلاف السياسي



2 – رفض خطاب التحريض والعزل والتهويل وعدم السماح بتفلّت الغرائز ولغة التخوين



3 – التزام الجميع بسقف الدولة والدستور والقانون، وتحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة في الإيواء المؤقّت والمشرّف للنازحين والعمل على عودتهم السريعة، ومنع اي شكل من اشكال الانشاءات الجديدة لكي لا يتحوّل نزوحهم المؤقت الى اقامة دائمة والى واقع ديمغرافي جديد، مع التشديد على عدم السماح باستضافة اي عناصر ضالعة بالحرب ومعرّضة للاستهداف في اماكن الايواء للحفاظ على سلامة المضيفين والنازحين معاً



4 – الحفاظ على مرجعية الدولة ورفض الأمن الذاتي بكل اشكاله، اكان من جهة المجتمعات المضيفة او المجتمعات النازحة



5 – التزام كافة القوى السياسية بلبنان وطناً واحداً موحداً على مساحة 10452 كلم²، مع اعتماد دستور الطائف كناظم للدولة



الحالات المرفوضة

1 – لا للفتنة الداخلية تحت اي ظرف او ذريعة ومنع انتقال اي خلاف سياسي الى الشارع. ان خطاب الاستفزاز والتحريض يصدران عن الأحزاب التي تتشكّل منها الحكومة وهي بالتالي مسؤولة عن ضبطه



2 – لا للاحتلال الاسرائيلي لأي بقعة ولا لمحاولة عزل او فصل او اجتزاء اي مساحة، وما يحصل حالياً من محاولة لقطع جنوب الليطاني عن بقية لبنان، يدل على ان الحرب ليست مجرّد جولة عسكرية عابرة، بل تحوّل استراتيجي يجب مواجهته على مستوى الجغرافيا والديمغرافيا



3 – لا للتدخل السوري في لبنان، لا في السياسة ولا في العسكر والأمن تحت اي ظرف





الحل المرجو



1 – انسحاب القوات الاسرائيلية من المساحات المحتلة ووقف الاعتداءات واعادة الأسرى بالتزامن مع تنفيذ حصرية السلاح وفق استراتيجية دفاع وطني تقرّها الحكومة بأسرع وقت



2 – تعزيز حماية لبنان بعوامل اضافية تقوم على تسليح الجيش واقدار مؤسساته الأمنية، وتحييده عن سياسة المحاور وصراعاتها، بالاضافة الى عقد اتفاقيات دفاع مشترك



3 – اعتماد مبدأ ومسار السلام العادل والشامل للمنطقة من خلال محادثات بين لبنان واسرائيل برعاية الخماسية الدولية، ويهدف الى إعادة الحقوق الى لبنان بدءاً من أرضه واستثمار ثرواته وحلّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، ويؤدّي الى اعطاء اسرائيل حقّها بالعيش بأمان في محيطها من جهة لبنان تحديداً





نذكّر اننا في التيار الوطني الحرّ نخوض "معركة اسناد لبنان" من خلال الصمود والايمان والالتزام بوحدة لبنان وحريّته وسيادته واستقلاله على الـ 10452 كلم²، ونناشد كل اللبنانيين التضامن معنا حفاظاً على لبنان