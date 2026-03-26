مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، يبرز أهمية تعزيز التضامن الداخلي وترتيب البيت اللبناني لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار.



وتقول اوساط سياسية ان إسرائيل التي تواصل حربها على لبنان ضمن استراتيجية لا تقتصر على البعد العسكري، تحاول وتجهد تعميق الانقسامات الداخلية وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي، خصوصاً في الجنوب، عبر الدفع نحو إفراغه من السكان ودفعهم إلى مناطق أخرى، وهذا المسار لا ينفصل عن سعي واضح لإحداث احتقان داخلي يضعف الجبهة اللبنانية من الداخل.



في المقابل، تبرز حاجة ملحّة إلى إنتاج تفاهمات داخلية وترتيب البيت اللبناني على قاعدة تخفيف الصراعات، حتى لو استدعى ذلك تقديم تنازلات متبادلة بين مختلف الأطراف.

في هذا السياق، يؤكد حزب الله، بحسب مصادره أنه لا يريد الانزلاق إلى صراع داخلي، وأنه سيواجه سياسيا اي جهة تدفع نحو الفتنة ونحو نزاعات داخلية تخدم أهداف العدو. وفي السياق دعا الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إلى الوحدة الوطنية ضد العدو الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الوحدة تُحبط أي مشروع للاحتلال وتمكّن اللبنانيين من مواجهة المرحلة الأليمة بالتضامن والتكافل، وأن التعاون الوطني يجعل الجميع أقوى ويساعد على تقصير زمن العدوان.