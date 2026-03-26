خاص - بري يخوض معركة إبقاء السفير الإيراني...وهذا ما حصل مع الرئيس عون
26 March 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
مع تصاعد التوتر الداخلي حول سحب الخارجية الموافقة على اعتماد محمد رضا شيباني، سفيرا لإيران في لبنان واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه" تصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري المشهد بتحرك واضح لمنع مغادرة السفير وإجبار وزارة الخارجية على التراجع عن قرارها. وتشير المعطيات إلى أن بري يعتبر أن السفير الإيراني قضيته الشخصية ولن يسمح بمغادرته لبنان، مؤكداً رفض أي محاولات لتسييس الملف أو استغلاله لخدمة أجندات خارجية.
وأشارت أوساط سياسية إلى أن لقاء بري مع رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، والذي جرى قبل يوم واحد من قرار الوزير يوسف رجي، لم يكن إيجابياً حيال جملة ملفات طرحت للنقاش. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن بري سيواصل معركته بشأن السفير الإيراني من أجل التراجع الحكومة عن قرار وزارة الخارجية، معتبرة أن أي فشل قد يؤدي إلى خروج الوزراء الشيعة من الحكومة.
ويأتي تحرك بري في سياق حساس، بعد تصويت وزراء حركة أمل في مجلس الوزراء على اعتبار إطلاق حزب الله للصواريخ في الاول من آذار عملاً خارج القانون، ما ترك ارتدادات في الشارع الشيعي وسرعان ما رفض رئيس مجلس النواب الدخول في أي مفاوضات قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، كما رفض تسمية أي ممثل شيعي للتفاوض قبل استيفاء هذه المطالب.
Just in
10 :51
التلفزيون الإيراني: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية تبدأ من إيران على الأراضي المحتلة
10 :49
الرئيس عون استقبل سفراء بلجيكا وهولندا وكندا وأطلعهم على تطورات التصعيد الإسرائيلي فيما أكدوا دعمهم للمبادرة التفاوضية التي أطلقها لوقف التصعيد في لبنان
10 :48
القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في منطقة وسط إسرائيل
10 :36
القناة 15 الإسرائيلية: حزب الله أطلق خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 600 صاروخ وطائرات مسيّرة وقذائف هاون باتجاه إسرائيل وقوات الجيش في جنوب لبنان
10 :32
خاص - "الحزب": لا نريد صراعاً داخلياً تتمة
10 :27
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي مناطق بالجليل الغربي عقب رصد صواريخ من لبنان
Just in
