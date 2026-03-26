مع تصاعد التوتر الداخلي حول سحب الخارجية الموافقة على اعتماد محمد رضا شيباني، سفيرا لإيران في لبنان واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه" تصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري المشهد بتحرك واضح لمنع مغادرة السفير وإجبار وزارة الخارجية على التراجع عن قرارها. وتشير المعطيات إلى أن بري يعتبر أن السفير الإيراني قضيته الشخصية ولن يسمح بمغادرته لبنان، مؤكداً رفض أي محاولات لتسييس الملف أو استغلاله لخدمة أجندات خارجية.



وأشارت أوساط سياسية إلى أن لقاء بري مع رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، والذي جرى قبل يوم واحد من قرار الوزير يوسف رجي، لم يكن إيجابياً حيال جملة ملفات طرحت للنقاش. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن بري سيواصل معركته بشأن السفير الإيراني من أجل التراجع الحكومة عن قرار وزارة الخارجية، معتبرة أن أي فشل قد يؤدي إلى خروج الوزراء الشيعة من الحكومة.



ويأتي تحرك بري في سياق حساس، بعد تصويت وزراء حركة أمل في مجلس الوزراء على اعتبار إطلاق حزب الله للصواريخ في الاول من آذار عملاً خارج القانون، ما ترك ارتدادات في الشارع الشيعي وسرعان ما رفض رئيس مجلس النواب الدخول في أي مفاوضات قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، كما رفض تسمية أي ممثل شيعي للتفاوض قبل استيفاء هذه المطالب.