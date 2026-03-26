التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب باسيل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، على رأس وفد من التيار الوطني الحر ضم النواب نقولا الصحناوي، ندى البستاني، سيزار أبي خليل، ومستشاره غسان خوري، حيث أشار بعد اللقاء إلى أن هناك حالات يجب أن يكون جميع اللبنانيين رافضين لها، وفي مقدمتها الفتنة الداخلية، مؤكدًا الموقف الثابت: لا للاحتلال الإسرائيلي ولا للتدخل السوري.



وأضاف أن الحل، هو ما يجب أن يتفق عليه اللبنانيون جميعًا وأشار الى أنه قدم للرئيس مقترح مؤلف من 3 نقاط وهي:



أولًا، حصرية السلاح والقرار بيد الجيش والدولة، بالتوازي مع انسحاب كامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.



ثانيًا، حماية لبنان من خلال تحييده واعتماد استراتيجية دفاع وطني تلتزم بها الحكومة.



ثالثًا، تحقيق السلام العادل من خلال محادثات بين الأطراف المتخاصمة، على أن يكون هذا السلام قائمًا على شروط واضحة، وفي مقدمتها تحقيق الحقوق الكاملة للبنان.



وختم باسيل بالتأكيد أن هذه المبادرة تشكل محاولة لوضع لبنان على طريق الحوار بين اللبنانيين بدل الاقتتال بينهم، معتبرًا أن هذه مسؤولية وطنية كبيرة يرعاها رئيس الجمهورية. كما شدد على الوقوف إلى جانب رئاسة الجمهورية والشرعية، مؤكدًا أن دعم الدولة ومؤسساتها يبقى أولوية. وقال: نحن إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة ولو أننا معارضة لكن لا نقبل المس بالرئاسة الأولى.



ورفض التعليق، في رده على أسئلة الصحافيين، على أزمة السفير الإيراني حاليًا.