3 أفكار مطروحة لحل أزمة السفير الإيراني.. ما هي؟!
26 March 2026
32 mins ago
source: نداء الوطن
علمت صحيفة “نداء الوطن” أن الاتصالات تكثفت بين الرئيس جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لمحاولة إيجاد مخارج لقضية السفير الإيراني، وقد طرحت ثلاثة أفكار لم تسلك طريقها نحو التنفيذ بعد.
ويتمثل المقترح الأول بصدور بيان من السفير الإيراني المطرود يعتذر فيه من لبنان، دولة وشعبًا، ويؤكد التزامه بالسيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية واحترامه الأصول الدبلوماسية واتفاق فيينا، مؤكدًا على احترام استقلال لبنان، عندها يتم الحديث مع الخارجية لتنفيذ المخرج.
أمّا المقترح الثاني، فهو صدور بيان من الخارجية الإيرانية يصبّ في السياق نفسه ويؤكد على احترام الأصول الدبلوماسية والتعامل مع الدولة اللبنانية باحترام.
وبالنسبة إلى المقترح الثالث، فيكون بتسمية سفير إيراني جديد بدل السفير المطرود، وهذا ما ترفضه طهران حتى الساعة.
Just in
09 :24
صفارات الإنذار تدوي محيط صفد خشية تسلل طائرات مسيّرة
09 :19
السفارة الأميركية في بيروت تدعو مواطنيها إلى التفكير جدياً بالمغادرة تتمة
09 :11
باسيل من بعبدا:
- نستشعر الخطر الكبير على لبنان في ظل كل ما يحصل في المنطقة وفي لبنان تحديداً
- تقدمنا بمقترح مؤلف من 3 أفكار الأولى رفض العنف والامن الذاتي
- الثانية رفض الفتنة الداخلية والاحتلال الإسرائيلي والتدخل السوري
- الثالثة حصرية السلاح وتحييد لبنان عن ما يحصل في المنطقة والسلام العادل من خلال محادثات تتحقق فيها الحقوق الكاملة للبنان
- نحن إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة ولو أننا معارضة لكن لا نقبل المس بالرئاسة الاولى
08 :53
حزب الله: اشتبكنا مع قوّة من الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر في بلدة دير سريان
08 :43
وسائل إعلام إسرائيلية: أعمدة الدخان تتصاعد من مستوطنة موديعين بالقدس بعد إطلاق صواريخ من إيران
08 :40
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في هذه الأثناء في قصر بعبدا
هل يستقيل وزراء الثنائي اليوم؟
كواليس - أهداف خفيّة لقرار "الخارجية".. من أوّعزَ لـ"الوزير"؟
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 آذار 2026
لبنان: إستهداف "الكرياه" في "تل أبيب".. واشتباكات من مسافة صفر في القنطرة
الرئاسة اللبنانية تعول على المباحثات المتوقع عقدها بين الجانبين الأميركي والإيراني
دعم شيعي لسفير إيران يُعمّق الأزمة السياسية
حزب الله: كمين ناري في الطيبة – القنطرة يُوقع مجزرة دبابات… والجنود يفرّون سيراً
كواليس - شخصية بارزة على خط احتواء قرار "الخارجية"
خاص - أزمة طرد السفير الإيراني الى الحلحلة؟
"حزب الله" أعلن استهداف تجمعات جنود ومستوطنات وتدمير "ميركافا"
إيران تشترط وقف الهجوم الإسرائيلي على حزب الله لإنهاء الحرب
خاص - مبادرة مصرية بين الواقع اللبناني وتعقيدات الإقليم... هذه تفاصيلها
"وحدة ادارة مخاطر الكوارث": 1094 شهيدا و3119 جريحا منذ بداية العدوان
تجمع المحامين في حزب الله: لا يحق لوزير الخارجية تحت أي ظرف التعدي على صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً
بالصور - غسان الخوري جال في جزين والزهراني: الأولوية للاستقرار ودعم صمود الأهالي
بين التصريح والسؤال… أين يقف الأمن العربي اليوم؟ (ريتا بستاني)
شو الوضع؟ الحرب مستمرة وإيران ترفض المطالب الأميركية... توتر سياسي بعد أزمة السفير الإيراني
كواليس - رئيس حزب: "بعد في إقالة الثنائي وتصنيف حزب الله"!
ماكرون: أكدت دعم فرنسا الكامل في هذه اللحظة الحاسمة
رئيس بلدية دبل ينفي: الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة!
السفارة الأميركية في بيروت تدعو مواطنيها إلى التفكير جدياً بالمغادرة
26 March 2026
شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم نازحين وسط غزة
26 March 2026
بالخطوات.. كيف يمكنك تثبيت واستخدام "أوبن كلو" على حاسوبك؟
26 March 2026
غرق حافلة في نهر ببنجلادش يودي بحياة 24 على الأقل
26 March 2026
بالفيديو- البيت الأبيض ينشر فيديوهات غريبة.. ويشعل عاصفة تكهنات
26 March 2026
هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق
26 March 2026
رجل أعمال لبناني يسعى للارتباط عاطفياً بنيكول كيدمان
26 March 2026
طقس قاسٍ بـ14 دول عربية.. 3 قتلى وسيول وثلوج وإجلاء عائلات وتعطيل دراسة
26 March 2026
هل يستقيل وزراء الثنائي اليوم؟
26 March 2026
استقرار أسعار الذهب مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط
26 March 2026