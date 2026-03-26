تشير جهات سياسية مطلعة على الاتصالات لمعالجة أزمة طرد السفير الإيراني، إلى أن مرجعاً كبيراً لم يكن يعلم بأن خطوة وزارة الخارجية ستبلغ هذا المستوى، وإن كان على اطلاع على خطوة استدعاء السفير فقط، ولذلك تفاجأ بالقرار. وتُرجح المصادر أن يكون رئيس حزب أوعز لوزير الخارجية باتخاذ هذه الخطوة بعد إطلاع مرجعٍ حكومي عليها، وذلك لإحراج المرجع الكبير و"تفخيخ" العلاقة مع مرجعٍ رفيع تربطهما علاقة جيدة، إضافة الى افتعال أزمة حكومية وسياسية ووتوتير الساحة الداخلية.