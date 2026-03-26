الرئاسة اللبنانية تعول على المباحثات المتوقع عقدها بين الجانبين الأميركي والإيراني
26 March 2026
8 mins ago
source: الأنباء
الأنباء الكويتية: في بيروت، كشفت معلومات لـ«الأنباء» عن ان الرئاسة اللبنانية تعول على المباحثات المتوقع عقدها بين الجانبين الأميركي والإيراني في شأن الحرب الدائرة، ما يحدث انفراجا في مسألة قرار الدولة اللبنانية المضي في تطبيق حصرية السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم من دون شريك.
وتتكثف الاتصالات في هذا الشأن بين القصر الجمهوري في بعبدا والعواصم العربية وباريس وواشنطن، للنأي بالبلاد عن تداعيات كارثية إضافية دفع إليها لبنان قسرا وفقا لتجارب سابقة عدة.
وفي المعلومات أيضا ان قرار الحد من التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية لا رجعة عنه، مع التشديد على التصدي لنشاط الحرس الثوري الإيراني العسكري في البلاد.
ويصل اليوم الخميس إلى بيروت وزير الخارجية المصري د.بدر عبدالعاطي موفدا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاء رؤساء الجمهورية جوزف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام.
وسيحمل معه أفكارا وصفت بـ «المكملة لمبادرة الرئيس جوزف عون». كما يستقبل رئيس الجمهورية أيضا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي سيحمل معه مبادرة.
EXCLUSIVE
26 March 2026
