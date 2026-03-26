حزب الله: كمين ناري في الطيبة – القنطرة يُوقع مجزرة دبابات… والجنود يفرّون سيراً
26 March 2026
22 secs ago
source: الميادين
الميادين: أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بياناً نقلت فيه تفاصيل ميدانية بشأن المواجهة البطولية التي يخوضها مجاهدوها في محور الطيبة – القنطرة عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، مؤكدةً إيقاع قوات الاحتلال في كمين.
الاستدراج
وفي التفاصيل التي نقلها البيان، عمدت قوّات اللواء السابع التابع للفرقة 36 في "الجيش" الإسرائيلي يوم الثلاثاء (24/3/2026) إلى تسيير جرّافة بالتحكّم عن بُعد بين منطقة المحيسبات في الطيبة وبلدة القنطرة، بهدف استطلاع وكشف تموضعات دفاعات المقاومة الإسلامية، فرصدها المجاهدون وأمهلوها بغية استدراج العدو إلى كمينٍ محكم.
وعند الساعة 18:50 من مساء الأربعاء (25/3/2026) تقدّمت سريّة مدرّعات، بنسق طوليّ، من جهة المحيسبات باتّجاه بلدة القنطرة تمهيداً للسيطرة عليها.
استهداف القوات والدبابات
وأكد البيان أنّ المجاهدين، الذين كانوا يرصدون حركة العدو، انتظروا حتى أصبحت كل آليات الاحتلال ضمن حقل الرماية المحكم، وبعدها أطلقوا صواريخهم الموجّهة باتّجاه الفصيل الأوسط من النسق الإسرائيلي، المؤلّف من 4 دبّابات "ميركافا" وجرافة "D9"، فأصابوها بدقّة ما أدّى إلى تدميرها.
وفيما كان الفصيل الخلفيّ لقوات الاحتلال، المؤلّف من 4 دبّابات "ميركافا"، يُطلق غطاء دخانيّاً كثيفاً لإخفاء تموضعه، عاجله المجاهدون مجدّداً بالصواريخ الموجّهة، فدمّروا استعداده كاملاً.
وأشار البيان إلى أنّ المجاهدين رصدوا أمام أعينهم احتراق دبابات الاحتلال الإسرائيلي.
استهداف قوات التعزيز
وتزامناً مع الاشتباك كانت مجموعات الإسناد التابعة لسلاح المدفعيّة في المقاومة تستهدف المقرّات القياديّة للكتائب المعادية المتموضعة في مشروع الطيبة ورب ثلاثين والعويضة، وكذلك قوّات التعزيز التي استُقدمت لإخلاء الإصابات.
جنود الاحتلال يفرون سيراً على الأقدام
وعندما حاول فصيل المقدّمة (للاحتلال) مواصلة التقدّم باتّجاه مدخل بلدة القنطرة، تصدّى له مجاهدو المقاومة بالصواريخ المباشرة ودمّروا جرّافة "D9" ودبّابة "ميركافا"، إضافة إلى تدمير دبّابة ثانية قرب الخزّان.
وأدى ذلك، وفق ما يشدد عليه البيان، إلى ترك جنود الاحتلال للآليات مع محاولة سحب الإصابات والفرار سيراً على الأقدام باتّجاه منطقة المحيسبات.
وفي النتيجة، تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية من إفشال مناورة العدو وكبّدوا قوّاته خسارة حصيلتها 10 دبّابات وجرّافتان.
إحباط محاولة إسرائيلية أخرى
كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها أفشلوا محاولةً مماثلة للعدو قبل يومين، من الطيبة باتّجاه دير سريان، حيث دمّر المجاهدون 8 دبّابات "ميركافا".
المقاومة تحرق الـ"ميركافا"
وفي عملياتها التي بلغت 87 عملية يوم الأربعاء 25 آذار/مارس 2026، دمّرت المقاومة الإسلامية في لبنان 21 دبابة "ميركافا" تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، فضلاً عن تدمير عددٍ من الجرافات من نوع "D9".
وبذلك، ارتفع عدد دبابات الـ"ميركافا" التي دمّرتها المقاومة الإسلامية في لبنان في عملياتها المتواصلة إلى 55.
Just in
00 :52
مراسل الجديد من الجنوب:
- الحزب أعلن تدمير 21 دبابة و3 جرافات D9 وآليتي هامر في الطيبة ودبل والقوزح وميس الجبل والخيام والقنطرة
- الحزب يعتمد غزارة نارية كبيرة منذ أيام وعدد العمليات اليوم هو الأعلى في هذه الحرب والحرب الماضية
00 :50
كواليس - شخصية بارزة على خط احتواء قرار "الخارجية" تتمة
00 :46
خاص - أزمة طرد السفير الإيراني الى الحلحلة؟ تتمة
23 :45
طوارئ الصحة: استشهاد 3 وجرح 11 في غارتين على تولين وكونين
23 :43
"حزب الله" أعلن استهداف تجمع لجنود العدو في موقع المرج للمرة الثالثة
23 :36
غارة تدمر مبنى سكنيا في حي المسلخ – النبطية
كواليس - شخصية بارزة على خط احتواء قرار "الخارجية"
خاص - أزمة طرد السفير الإيراني الى الحلحلة؟
"حزب الله" أعلن استهداف تجمعات جنود ومستوطنات وتدمير "ميركافا"
إيران تشترط وقف الهجوم الإسرائيلي على حزب الله لإنهاء الحرب
خاص - مبادرة مصرية بين الواقع اللبناني وتعقيدات الإقليم... هذه تفاصيلها
"وحدة ادارة مخاطر الكوارث": 1094 شهيدا و3119 جريحا منذ بداية العدوان
تجمع المحامين في حزب الله: لا يحق لوزير الخارجية تحت أي ظرف التعدي على صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً
بالصور - غسان الخوري جال في جزين والزهراني: الأولوية للاستقرار ودعم صمود الأهالي
بين التصريح والسؤال… أين يقف الأمن العربي اليوم؟ (ريتا بستاني)
شو الوضع؟ الحرب مستمرة وإيران ترفض المطالب الأميركية... توتر سياسي بعد أزمة السفير الإيراني
كواليس - رئيس حزب: "بعد في إقالة الثنائي وتصنيف حزب الله"!
ماكرون: أكدت دعم فرنسا الكامل في هذه اللحظة الحاسمة
رئيس بلدية دبل ينفي: الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة!
"إنذار عاجل" من أدرعي إلى سكان لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني!
الدفعة الثانية بأكثر من 30 طن من المساعدات إلى عين ابل ورميش من جمعية سطوح بيروت
كواليس - قلعة الوزير!
خاص - مخرج قيد الطبخ: هل يدفع وزير الخارجية الثمن؟
"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس!
حركة أمل: التراجع عن الخطأ فضيلة
كواليس - القرار المثير صدر قبل الاعلان عنه!
لماذا حساب السعرات الحرارية ليس كافياً لفقدان الوزن؟
العملات تراوح مكانها وسط غموض يكتنف مساع أمريكية لإنهاء حرب إيران
إصابة تربك حسابات اليابان... تومياسو في سباق مع الزمن قبل كأس العالم
مادة سامة في ملابس "الموضة السريعة" قد ترتبط بالسرطان والتوحد
لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟
بين الصراع والملعب.. دوري أبطال الخليج يبحث عن بطل بخطة إنقاذ عاجلة
كواليس - شخصية بارزة على خط احتواء قرار "الخارجية"
خاص - أزمة طرد السفير الإيراني الى الحلحلة؟
كشف مذهل: الفيروسات لا تحتاج طفرات لتصيب البشر
"حزب الله" أعلن استهداف تجمعات جنود ومستوطنات وتدمير "ميركافا"
