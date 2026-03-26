الميادين: أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بياناً نقلت فيه تفاصيل ميدانية بشأن المواجهة البطولية التي يخوضها مجاهدوها في محور الطيبة – القنطرة عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، مؤكدةً إيقاع قوات الاحتلال في كمين.



الاستدراج

وفي التفاصيل التي نقلها البيان، عمدت قوّات اللواء السابع التابع للفرقة 36 في "الجيش" الإسرائيلي يوم الثلاثاء (24/3/2026) إلى تسيير جرّافة بالتحكّم عن بُعد بين منطقة المحيسبات في الطيبة وبلدة القنطرة، بهدف استطلاع وكشف تموضعات دفاعات المقاومة الإسلامية، فرصدها المجاهدون وأمهلوها بغية استدراج العدو إلى كمينٍ محكم.



وعند الساعة 18:50 من مساء الأربعاء (25/3/2026) تقدّمت سريّة مدرّعات، بنسق طوليّ، من جهة المحيسبات باتّجاه بلدة القنطرة تمهيداً للسيطرة عليها.



استهداف القوات والدبابات

وأكد البيان أنّ المجاهدين، الذين كانوا يرصدون حركة العدو، انتظروا حتى أصبحت كل آليات الاحتلال ضمن حقل الرماية المحكم، وبعدها أطلقوا صواريخهم الموجّهة باتّجاه الفصيل الأوسط من النسق الإسرائيلي، المؤلّف من 4 دبّابات "ميركافا" وجرافة "D9"، فأصابوها بدقّة ما أدّى إلى تدميرها.



وفيما كان الفصيل الخلفيّ لقوات الاحتلال، المؤلّف من 4 دبّابات "ميركافا"، يُطلق غطاء دخانيّاً كثيفاً لإخفاء تموضعه، عاجله المجاهدون مجدّداً بالصواريخ الموجّهة، فدمّروا استعداده كاملاً.



وأشار البيان إلى أنّ المجاهدين رصدوا أمام أعينهم احتراق دبابات الاحتلال الإسرائيلي.



استهداف قوات التعزيز

وتزامناً مع الاشتباك كانت مجموعات الإسناد التابعة لسلاح المدفعيّة في المقاومة تستهدف المقرّات القياديّة للكتائب المعادية المتموضعة في مشروع الطيبة ورب ثلاثين والعويضة، وكذلك قوّات التعزيز التي استُقدمت لإخلاء الإصابات.



جنود الاحتلال يفرون سيراً على الأقدام

وعندما حاول فصيل المقدّمة (للاحتلال) مواصلة التقدّم باتّجاه مدخل بلدة القنطرة، تصدّى له مجاهدو المقاومة بالصواريخ المباشرة ودمّروا جرّافة "D9" ودبّابة "ميركافا"، إضافة إلى تدمير دبّابة ثانية قرب الخزّان.



وأدى ذلك، وفق ما يشدد عليه البيان، إلى ترك جنود الاحتلال للآليات مع محاولة سحب الإصابات والفرار سيراً على الأقدام باتّجاه منطقة المحيسبات.



وفي النتيجة، تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية من إفشال مناورة العدو وكبّدوا قوّاته خسارة حصيلتها 10 دبّابات وجرّافتان.



إحباط محاولة إسرائيلية أخرى

كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها أفشلوا محاولةً مماثلة للعدو قبل يومين، من الطيبة باتّجاه دير سريان، حيث دمّر المجاهدون 8 دبّابات "ميركافا".



المقاومة تحرق الـ"ميركافا"

وفي عملياتها التي بلغت 87 عملية يوم الأربعاء 25 آذار/مارس 2026، دمّرت المقاومة الإسلامية في لبنان 21 دبابة "ميركافا" تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، فضلاً عن تدمير عددٍ من الجرافات من نوع "D9".



وبذلك، ارتفع عدد دبابات الـ"ميركافا" التي دمّرتها المقاومة الإسلامية في لبنان في عملياتها المتواصلة إلى 55.