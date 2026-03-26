عُلِم أن مرجعاً رفيعاً كلّف شخصية بارزة لإيجاد الحل للأزمة الناشئة عن قرار وزارة الخارجية اللبنانية بطرد السفير الإيراني في بيروت، وتم تشكيل لجنة للبحث عن فتاوى قانونية استناداً الى نصوص القوانين والبروتوكولات الدبلوماسية كمخرجٍ للتراجع عن القرار.