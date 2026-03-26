

أفضت الاتصالات السياسية لاسيما على بعبدا - عين التينة الى إطفاء النار الذي أشعلها قرار وزير الخارجية يوسف رجي بطرد السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، وذلك بعد إصرار كبير من الرئيس نبيه بري على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بضرورة تراجع وزارة الخارجية عن القرار لتفادي أزمة سياسية ووطنية ستنعكس بشكلٍ سلبي على التضامن الحكومي.