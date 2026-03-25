"حزب الله" أعلن استهداف تجمعات جنود ومستوطنات وتدمير "ميركافا"
-
25 March 2026
-
3 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات، أن "المقاومة الإسلامية استهدفت: تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خراج مروحين بصليةٍ صاروخيّة، دبّابة ميركافا وتحقيق إصابة مؤكّدة وما زال الاشتباك مستمرا، تجمّعًا لجنود في مستوطنة شلومي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة، مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة، موقعَي جيش العدوّ في الضهيرة وحدب يارون وموقع بلاط المستحدث بصلياتٍ صاروخيّة، مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة، مستوطنة بيت هلل بصليةٍ صاروخيّة، تجمّعًا لجنود في خراج علما الشعب بصليةٍ صاروخيّة، دبّابة ميركافا وتحقيق إصابة مؤكّدة وما زال الاشتباك مستمرًّا، مستوطنة المطلّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة، تجمّعًا في موقع البغدادي مقابل بلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة".
وفي بيان آخر أعلن أنه "بعد تقدّم قوّة مدرّعة من جيش العدوّ من بلدة الطيبة باتّجاه مدخل بلدة القنطرة* اشتبكت معها المُقاومة الإسلاميّة واستهدفت من مسافة قريبة جرّافة D9 بالصواريخ المباشرة وحقّقت إصابة مؤكّدة، وما زال الاشتباك مستمرًّا".
-
Just in
-
23 :45
طوارئ الصحة: استشهاد 3 وجرح 11 في غارتين على تولين وكونين
-
23 :43
"حزب الله" أعلن استهداف تجمع لجنود العدو في موقع المرج للمرة الثالثة
-
23 :36
غارة تدمر مبنى سكنيا في حي المسلخ – النبطية
-
23 :28
الجيش الأميركي:
- دمرنا 92% من قطع إيران البحرية
- عملياتنا خفضت معدل إطلاق المسيرات والصواريخ الإيرانية بنسبة 90%
-
23 :20
مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة للمعلومات المتداولة حول وجود قيادي إيراني داخل أحد المباني في أنطلياس
-
23 :02
مراسل القناة 15 الإسرائيلية: حزب الله يسجل رقماً قياسياً منذ بداية المعركة: منذ الصباح، 80 عملية ضد "إسرائيل"
-
-
-
-
-
إيران تشترط وقف الهجوم الإسرائيلي على حزب الله لإنهاء الحرب
-
EXCLUSIVE
خاص - مبادرة مصرية بين الواقع اللبناني وتعقيدات الإقليم... هذه تفاصيلها
-
"وحدة ادارة مخاطر الكوارث": 1094 شهيدا و3119 جريحا منذ بداية العدوان
-
تجمع المحامين في حزب الله: لا يحق لوزير الخارجية تحت أي ظرف التعدي على صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً
-
بالصور - غسان الخوري جال في جزين والزهراني: الأولوية للاستقرار ودعم صمود الأهالي
-
بين التصريح والسؤال… أين يقف الأمن العربي اليوم؟ (ريتا بستاني)
-
شو الوضع؟ الحرب مستمرة وإيران ترفض المطالب الأميركية... توتر سياسي بعد أزمة السفير الإيراني
-
EXCLUSIVE
كواليس - رئيس حزب: "بعد في إقالة الثنائي وتصنيف حزب الله"!
-
ماكرون: أكدت دعم فرنسا الكامل في هذه اللحظة الحاسمة
-
رئيس بلدية دبل ينفي: الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة!
-
"إنذار عاجل" من أدرعي إلى سكان لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني!
-
الدفعة الثانية بأكثر من 30 طن من المساعدات إلى عين ابل ورميش من جمعية سطوح بيروت
-
EXCLUSIVE
كواليس - قلعة الوزير!
-
EXCLUSIVE
خاص - مخرج قيد الطبخ: هل يدفع وزير الخارجية الثمن؟
-
"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس!
-
حركة أمل: التراجع عن الخطأ فضيلة
-
EXCLUSIVE
كواليس - القرار المثير صدر قبل الاعلان عنه!
-
بيان مرتقب لنعيم قاسم اليوم
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع رفيع يكشف: لبنان عالق في توازن الشلل.. ولا تفاوض قبل تبدّل الشروط!
-
راشيل كرم في حلقة نارية: هؤلاء أبطال وآخرون شعب الله المختار؟ هذه أرضنا وتسليم السلاح في هذه الحالة
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
