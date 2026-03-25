أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات، أن "المقاومة الإسلامية استهدفت: تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خراج مروحين بصليةٍ صاروخيّة، دبّابة ميركافا وتحقيق إصابة مؤكّدة وما زال الاشتباك مستمرا، تجمّعًا لجنود في مستوطنة شلومي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة، مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة، موقعَي جيش العدوّ في الضهيرة وحدب يارون وموقع بلاط المستحدث بصلياتٍ صاروخيّة، مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة، مستوطنة بيت هلل بصليةٍ صاروخيّة، تجمّعًا لجنود في خراج علما الشعب بصليةٍ صاروخيّة، دبّابة ميركافا وتحقيق إصابة مؤكّدة وما زال الاشتباك مستمرًّا، مستوطنة المطلّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة، تجمّعًا في موقع البغدادي مقابل بلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة".







وفي بيان آخر أعلن أنه "بعد تقدّم قوّة مدرّعة من جيش العدوّ من بلدة الطيبة باتّجاه مدخل بلدة القنطرة* اشتبكت معها المُقاومة الإسلاميّة واستهدفت من مسافة قريبة جرّافة D9 بالصواريخ المباشرة وحقّقت إصابة مؤكّدة، وما زال الاشتباك مستمرًّا".