نقلت وكالة "رويترز" عن 6 مصادر إقليمية مطلعة أن إيران أبلغت الوسطاء بضرورة إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وأشارت المصادر أن إيران ربطت إنهاء الحرب بوقف الهجوم الإسرائيلي على حزب الله.