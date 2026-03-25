



صدرت "وحدة ادارة مخاطر الكوارث" في السرايا الحكومية التقرير اليومي للوضع، واشارت الى ان "مراكز الإيواء التي تمّ فتحها بلغت 660 مركزا".







- العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 134,601







- العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 34,269







- الأعمال العدائيّة: 3,789







- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي): الشهداء: 22، الجرحى: 153







- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي): الشهداء: 1,094، الجرحى: 3,119.