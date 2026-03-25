تجمع المحامين في حزب الله: لا يحق لوزير الخارجية تحت أي ظرف التعدي على صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً
25 March 2026
source: tayyar.org
بيان صادر عن تجمع المحامين في حزب الله:
أصدر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي بتاريخ 24-03-2026 قراراً قضى بسحب اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد رضا شيباني وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه.
يهمّ تجمع المحامين في حزب الله توضيح المغالطات الدستورية والقانونية التي تعتري هذا القرار الخطيئة:
أولا: تنصّ المادة 53 (الفقرة 7) من الدستور اللبناني على أنّ رئيس الجمهورية يتولى "اعتماد السفراء وقبول أوراق اعتمادهم".
وتُعدّ هذه الصلاحية من الصلاحيات الدستورية الأصيلة الملازمة لمقام الرئاسة، وأن السيد السفير محمد رضا شيباني، كان بانتظار الزيارة الرسمية البروتوكولية لتقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية قبل بدء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على لبنان مما يجعله سفيراً معيناً وفقاً للأصول.
ثانيًا: تنصّ المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على حق الدولة في إعلان أي عضو في البعثة الدبلوماسية شخصاً غير مرغوب فيه دون إبداء الأسباب، مع ترك تحديد الآليات الداخلية لممارسة هذا الحق للنظام الدستوري لكل دولة. وهي في مطلق الأحوال لم تعط وزير الخارجية أي صلاحيات لهذه الجهة.
ثالثًا: إنّ مبدأ توازي الصيغ، المستقر في الفقه والاجتهاد الدستوري، يقتضي أن تعود صلاحية إنهاء اعتماد السفير أو اتخاذ ما يرتّب أثراً مماثلًا إلى الجهة التي تملك أصل صلاحية منحه، أي رئيس الجمهورية، نظراً لارتباط ذلك مباشرة بصلاحياته الدستورية في إدارة التمثيل الدبلوماسي. وإن ما أقدم عليه الوزير يشكل خرقاً ومخالفة واضحة للدستور ولمبدا المشروعية.
رابعًا: تنصّ المادة 65 من الدستور اللبناني على أنّ السلطة الإجرائية تناط بمجلس الوزراء مجتمعًا، وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ولا سيما السياسة الخارجية.
وعليه، فإنّ أي قرار ذي طابع سيادي يمسّ العلاقات الدبلوماسية يجب أن يصدر ضمن هذا الإطار الجماعي، ووفق الأصول الدستورية. ولا يحق لوزير الخارجية تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي ذريعة من الذرائع التعدي على صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً.
خامسًا: إنّ اتخاذ قرار بإعلان سفير أجنبي غير مرغوب فيه، أو ما يوازيه من حيث الأثر القانوني، لا يجوز أن يتم بقرار منفرد وغير دستوري وعديم الوجود صادر عن وزير الخارجية والمغتربين، لما يشكّله ذلك من تجاوز للصلاحيات الدستورية المحددة لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
وعليه يؤكد تجمع المحامين في حزب الله على أنّه كان على وزير الخارجية والمغتربين بدلاً من التسرع ومخالفة الدستور والقانون والانحراف باستخدام السلطة، أن يقوم بدوره أمام المحافل والمنظمات الدولية بملاحقة الجرائم والاعتداءات المرتكبة من قبل العدو الإسرائيلي على لبنان وشعبه المقاوم.
ويؤكد التجمع أيضا على أنّ سفير الجمهورية الإسلامية في إيران محمد رضا شيباني يبقى - دستورًا وقانونًا - سفيراً معيناً في لبنان ومتمتّعاً بحقوقه وامتيازاته الدبلوماسية كافة.
ختامًا، يدعو تجمع المحامين في حزب الله رئيس الجمهورية اللبنانية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تصحيح هذا القرار الخطيئة، ومساءلة وزير الخارجية المغتربين على أفعاله التي تشكل خرقاً فاضحاً للدستور والقانون والتي من شأنها أن تعكّر علاقات لبنان مع دولة صديقة.
22 :37
إيران تشترط وقف الهجوم الإسرائيلي على حزب الله لإنهاء الحرب تتمة
-
22 :36
خاص - مبادرة مصرية بين الواقع اللبناني وتعقيدات الإقليم... هذه تفاصيلها تتمة
-
22 :28
"وحدة ادارة مخاطر الكوارث": 1094 شهيدا و3119 جريحا منذ بداية العدوان تتمة
-
22 :25
"القناة 14" الاسرائيلية: حزب الله أطلق أكثر من 3,500 صاروخ وقذيفة وطائرات مسيّرة منذ بداية المعركة
-
22 :22
مسؤول بوزارة الحرب الأميركية للجزيرة: نحو ٢٥٠٠ عنصر من الفرقة ٨٢ سيتوجهون إلى الشرق الأوسط وهي تتضمن قادة ودعما لوجستيا من اللواء القتالي الأول
-
22 :18
غارة إسرائيلية على محيط بلدة قعقعية الجسر
-
-
Other stories
-
-
-
بالصور - غسان الخوري جال في جزين والزهراني: الأولوية للاستقرار ودعم صمود الأهالي
-
بين التصريح والسؤال… أين يقف الأمن العربي اليوم؟ (ريتا بستاني)
-
شو الوضع؟ الحرب مستمرة وإيران ترفض المطالب الأميركية... توتر سياسي بعد أزمة السفير الإيراني
-
EXCLUSIVE
كواليس - رئيس حزب: "بعد في إقالة الثنائي وتصنيف حزب الله"!
-
ماكرون: أكدت دعم فرنسا الكامل في هذه اللحظة الحاسمة
-
رئيس بلدية دبل ينفي: الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة!
-
"إنذار عاجل" من أدرعي إلى سكان لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني!
-
الدفعة الثانية بأكثر من 30 طن من المساعدات إلى عين ابل ورميش من جمعية سطوح بيروت
-
EXCLUSIVE
كواليس - قلعة الوزير!
-
EXCLUSIVE
خاص - مخرج قيد الطبخ: هل يدفع وزير الخارجية الثمن؟
-
"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس!
-
حركة أمل: التراجع عن الخطأ فضيلة
-
EXCLUSIVE
كواليس - القرار المثير صدر قبل الاعلان عنه!
-
بيان مرتقب لنعيم قاسم اليوم
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع رفيع يكشف: لبنان عالق في توازن الشلل.. ولا تفاوض قبل تبدّل الشروط!
-
راشيل كرم في حلقة نارية: هؤلاء أبطال وآخرون شعب الله المختار؟ هذه أرضنا وتسليم السلاح في هذه الحالة
-
إليكم حصيلة الشهداء المسعفين!
-
أدرعي ينشر: لهذه الأسباب أنذرنا بإخلاء مدينة صور!
-
ما حقيقة انسحاب الجيش اللبناني من دبل؟
-
جلسة لمجلس الوزراء غدًا في السرايا
-
-
Just in
-
22 :37
إيران تشترط وقف الهجوم الإسرائيلي على حزب الله لإنهاء الحرب تتمة
-
22 :36
خاص - مبادرة مصرية بين الواقع اللبناني وتعقيدات الإقليم... هذه تفاصيلها تتمة
-
22 :28
"وحدة ادارة مخاطر الكوارث": 1094 شهيدا و3119 جريحا منذ بداية العدوان تتمة
-
22 :25
"القناة 14" الاسرائيلية: حزب الله أطلق أكثر من 3,500 صاروخ وقذيفة وطائرات مسيّرة منذ بداية المعركة
-
22 :22
مسؤول بوزارة الحرب الأميركية للجزيرة: نحو ٢٥٠٠ عنصر من الفرقة ٨٢ سيتوجهون إلى الشرق الأوسط وهي تتضمن قادة ودعما لوجستيا من اللواء القتالي الأول
-
22 :18
غارة إسرائيلية على محيط بلدة قعقعية الجسر
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إيران تشترط وقف الهجوم الإسرائيلي على حزب الله لإنهاء الحرب
-
-
-
25 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مبادرة مصرية بين الواقع اللبناني وتعقيدات الإقليم... هذه تفاصيلها
-
-
-
25 March 2026
-
"وحدة ادارة مخاطر الكوارث": 1094 شهيدا و3119 جريحا منذ بداية العدوان
-
-
-
25 March 2026
-
لماذا تتواصل عمليات بيع الذهب؟
-
-
25 March 2026
-
بالصور - غسان الخوري جال في جزين والزهراني: الأولوية للاستقرار ودعم صمود الأهالي
-
-
-
25 March 2026
-
قالیباف يهدد دولة إقليميّة بهجمات متواصلة لا هوادة فيها!
-
-
-
25 March 2026
-
بالفيديو - مختار دبل يؤكد عدم تواجد جنود إسرائيليين في البلدة
-
-
25 March 2026
-
بين التصريح والسؤال… أين يقف الأمن العربي اليوم؟ (ريتا بستاني)
-
-
-
25 March 2026
-
شو الوضع؟ الحرب مستمرة وإيران ترفض المطالب الأميركية... توتر سياسي بعد أزمة السفير الإيراني
-
-
-
25 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - رئيس حزب: "بعد في إقالة الثنائي وتصنيف حزب الله"!
-
-
-
25 March 2026