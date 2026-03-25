بالصور - غسان الخوري جال في جزين والزهراني: الأولوية للاستقرار ودعم صمود الأهالي
25 March 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
جال نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري في جزين والزهراني، واستهل جولته بلقاء في مدينة جزين مع رئيس بلدية جزين -عين مجدلين دافيد حلو وأعضاء المجلس البلدي، واطّلع على عمل خلية الأزمة في القضاء والجهود المبذولة لمتابعة أوضاع الأهالي في ظل الظروف الراهنة.
ورافق الخوري في جولته النائب السابق أمل أبو زيد والوزير السابق هكتور حجار، حيث عقد سلسلة لقاءات مع كوادر التيار وفعاليات المنطقة، بحضور هيئة القضاء وهيئة مدينة جزين.
وشملت الجولة زيارة إلى بلدية جزين- عين مجدلين، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في المنطقة، والإطلاع على عمل خلية الأزمة بإدارة رئيس البلدية دافيد حلو، والتي تتابع احتياجات الأهالي والتحديات التي تواجه القضاء.
كما زار الوفد مراكز ايواء في مدينة جزين ودير مار بطرس وبولس للرهبنة الأنطونية، حيث التقى عدداً من النازحين من القرى المتضررة، واستمع إلى رسالة الأبَوين فلمون سلوان وبطرس عاقوري، التي شددت على القيم الوطنية والإنسانية الجامعة وأهمية الحفاظ على الأرض والشعب.
وفي إطار الجولة، انتقل الخوري إلى منطقة الزهراني، حيث زار بلدة مغدوشة وبلدية العدوسية، والتقى فعاليات المنطقة وعدداً من أبناء البلدات الذين يواصلون الصمود في قراهم رغم الظروف الصعبة، وتم البحث في عدد من الاحتياجات الأساسية.
وأكد الخوري أن الجولة في جزين والزهراني تحمل دلالات خاصة في ظل المخاطر الوجودية التي تحيط بلبنان وبأهالي المنطقة، مشدداً على ثوابت التيار الوطني الحر، وفي مقدّمها التأكيد على الحضور والعمل المؤسسي والانضباط التنظيمي، وتعزيز دور التيار في خدمة الناس وترسيخ الاستقرار، دعم الصمود الاجتماعي والاقتصادي والوقوف إلى جانب الأهالي ومواكبة همومهم، دعم المبادرات المحلية وتعزيز الشراكة مع البلديات والفعاليات، إعطاء الأولوية للاستقرار الأهلي وتحييد المنطقة عن التوترات.
وختم الخوري مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن بين أبناء المناطق والعمل المشترك لحماية الاستقرار ودعم صمود اللبنانيين في أرضهم.
Just in
21 :12
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من 5 مواطنين وشخص غير كويتي وأقرّ المتهمون بالتخابر والانضمام إلى "حزب الله"
20 :30
زيلينسكي: العرض الروسي بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران إذا قطعت أمريكا المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا كان ابتزازا
20 :27
الOTV: سقوط جريح في الغارة على حاصبيا والصليب الأحمر ينقله إلى مستشفى البلدة
20 :22
الغارة على بلدة حاصبيا استهدفت أحد الشاليهات السياحية
20 :17
صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها
20 :06
البيت الأبيض: ننظر عن كثب في كيفية عبور ناقلات النفط مضيق هرمز
