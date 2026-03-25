جال نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري في جزين والزهراني، واستهل جولته بلقاء في مدينة جزين مع رئيس بلدية جزين -عين مجدلين دافيد حلو وأعضاء المجلس البلدي، واطّلع على عمل خلية الأزمة في القضاء والجهود المبذولة لمتابعة أوضاع الأهالي في ظل الظروف الراهنة.



ورافق الخوري في جولته النائب السابق أمل أبو زيد والوزير السابق هكتور حجار، حيث عقد سلسلة لقاءات مع كوادر التيار وفعاليات المنطقة، بحضور هيئة القضاء وهيئة مدينة جزين.

وشملت الجولة زيارة إلى بلدية جزين- عين مجدلين، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في المنطقة، والإطلاع على عمل خلية الأزمة بإدارة رئيس البلدية دافيد حلو، والتي تتابع احتياجات الأهالي والتحديات التي تواجه القضاء.



كما زار الوفد مراكز ايواء في مدينة جزين ودير مار بطرس وبولس للرهبنة الأنطونية، حيث التقى عدداً من النازحين من القرى المتضررة، واستمع إلى رسالة الأبَوين فلمون سلوان وبطرس عاقوري، التي شددت على القيم الوطنية والإنسانية الجامعة وأهمية الحفاظ على الأرض والشعب.



وفي إطار الجولة، انتقل الخوري إلى منطقة الزهراني، حيث زار بلدة مغدوشة وبلدية العدوسية، والتقى فعاليات المنطقة وعدداً من أبناء البلدات الذين يواصلون الصمود في قراهم رغم الظروف الصعبة، وتم البحث في عدد من الاحتياجات الأساسية.



وأكد الخوري أن الجولة في جزين والزهراني تحمل دلالات خاصة في ظل المخاطر الوجودية التي تحيط بلبنان وبأهالي المنطقة، مشدداً على ثوابت التيار الوطني الحر، وفي مقدّمها التأكيد على الحضور والعمل المؤسسي والانضباط التنظيمي، وتعزيز دور التيار في خدمة الناس وترسيخ الاستقرار، دعم الصمود الاجتماعي والاقتصادي والوقوف إلى جانب الأهالي ومواكبة همومهم، دعم المبادرات المحلية وتعزيز الشراكة مع البلديات والفعاليات، إعطاء الأولوية للاستقرار الأهلي وتحييد المنطقة عن التوترات.



وختم الخوري مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن بين أبناء المناطق والعمل المشترك لحماية الاستقرار ودعم صمود اللبنانيين في أرضهم.