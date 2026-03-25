طالما لم يرسُ المسار التفاوضي على سكة واضحة من الأسس والأهداف، فإن الحرب مستمرة. فعدا الرفض الإيراني للمطالب الأميركية الأولية، تشكِّل آلية تفكير دونالد ترامب دافعاً لاستمرار الحرب مع إيران. فمن جهة يناور بالتفاوض، ومن جهة ثانية يأمر وحدات المارينز النخبوية بالتجهز للإنزال البري. وما بين الغموض التفاوضي والضبابية العسكرية، تتعزَّز مطامع بنيامين نتنياهو في مواصلة إكمال استهدافه لكل من إيران ولبنان، الذي يرزح تحت القصف والغارات، وأيضاً تحت وطأة سلطةٍ سياسيةٍ مرتبكةٍ ومستقيلة من مهماتها.



فقد أعلنت إيران رفض المطالب التي طرحتها واشنطن، ومن ضمنه تفكيك ما يُعرف ب"الأذرع"، ووقف تخصيب اليورانيوم، وأيضاً ما هو أساساً مرفوض إيرانياً وهو تفكيك برنامج الصواريخ البالستية. في هذا الوقت لفت الإتصال بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني مسعود بزشكيان، فيما كان نتنياهو يأمر بتكثيف استهداف الصناعات العسكرية الإيرانية، تحسباً من إعادة انطلاق مسار التفاوض.



وفي لبنان، بقي التوتر السياسي والمجتمعي على حاله بعد قرار طرد السفير الإيراني، في ظل قيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمحاولة العودة عن القرار.

في هذا الوقت، أطلق أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بياناً ذات طابع يتميز بالتهدئة داخلياً، مؤكداً أهمية المواجهة مع إسرائيل حفاظاً على مسألة تحرير الأرض. وإذ جدد اعتبار التفاوض تحت النار استسلاماً، دعا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قراراتها لجهة تجريم عناصر أنشطة حزب الله ومقاتليه.



وميدانياً تواصلت الغارات الإسرائيلية فجراً على الضاحية وكذلك على قرى صور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية، واستمر التحليق على علو منخفض في جبل لبنان، فيما توغلت قوات الإحتلال الإسرائيلي في قرى عدة ومن بينها دبل. وفي المقابل أكد حزب الله مواصلة استهداف تجمعات القوى الإسرائيلية المتوغلة ومستوطنات عدة.

