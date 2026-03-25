ماكرون: أكدت دعم فرنسا الكامل في هذه اللحظة الحاسمة
-
25 March 2026
-
11 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على "أكس":
"أجريتُ أمس محادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.
ومنذ بداية التصعيد العسكري الذي قرره حزب الله، اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات قوية وشجاعة لتنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ السيادة، بما يخدم مصلحة جميع اللبنانيين. في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة إلى مستقبل البلاد، أكدتُ للرئيس دعمَ فرنسا الكامل.
سنواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان النازحين، كما سنواصل دعمنا الثابت للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، من خلال تزويدها خلال الأيام القليلة المقبلة بآليات نقل مدرعة. إن وحدة أراضي لبنان، وحماية المدنيين مهما كانت طوائفهم، والحفاظ على مؤسسات الدولة والبنى التحتية للبلاد، كلها أمور أساسية."
-
Just in
-
19 :37
حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في محيط بركة بلدة دبل جنوبي لبنان
-
19 :32
شو الوضع؟ الحرب مستمرة وإيران ترفض المطالب الأميركية... توتر سياسي بعد أزمة السفير الإيراني تتمة
-
19 :21
البيان العربي السداسي: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضينا
-
19 :21
البيان العربي السداسي: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضينا
-
19 :17
بيان للسعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين والأردن: ندين الاعتداءات السافرة لإيران
-
19 :11
كواليس - رئيس حزب: "بعد في إقالة الثنائي وتصنيف حزب الله"! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
رئيس بلدية دبل ينفي: الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة!
-
"إنذار عاجل" من أدرعي إلى سكان لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني!
-
الدفعة الثانية بأكثر من 30 طن من المساعدات إلى عين ابل ورميش من جمعية سطوح بيروت
-
EXCLUSIVE
كواليس - قلعة الوزير!
-
جنودٌ إسرائيليّون يتحصّنون في كنيسة دبل!
-
EXCLUSIVE
خاص - مخرج قيد الطبخ: هل يدفع وزير الخارجية الثمن؟
-
"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس!
-
حركة أمل: التراجع عن الخطأ فضيلة
-
EXCLUSIVE
كواليس - القرار المثير صدر قبل الاعلان عنه!
-
بيان مرتقب لنعيم قاسم اليوم
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع رفيع يكشف: لبنان عالق في توازن الشلل.. ولا تفاوض قبل تبدّل الشروط!
-
راشيل كرم في حلقة نارية: هؤلاء أبطال وآخرون شعب الله المختار؟ هذه أرضنا وتسليم السلاح في هذه الحالة
-
إليكم حصيلة الشهداء المسعفين!
-
أدرعي ينشر: لهذه الأسباب أنذرنا بإخلاء مدينة صور!
-
ما حقيقة انسحاب الجيش اللبناني من دبل؟
-
جلسة لمجلس الوزراء غدًا في السرايا
-
سماع دويّ انفجار في شبعا... وقلق بين الأهالي!
-
طقس الشعانين: عاصفُ وماطر؟!
-
بالفيديو: ليلة رعب عاشتها الضاحية الجنوبية!
-
الواقع الحدودي بين لبنان وسوريا ودور دمشق المرتقب في لبنان - (النائب الدكتور أمل بو زيد)
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
شو الوضع؟ الحرب مستمرة وإيران ترفض المطالب الأميركية... توتر سياسي بعد أزمة السفير الإيراني
-
-
-
25 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - رئيس حزب: "بعد في إقالة الثنائي وتصنيف حزب الله"!
-
-
-
25 March 2026
-
رئيس بلدية دبل ينفي: الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة!
-
-
-
25 March 2026
-
"إنذار عاجل" من أدرعي إلى سكان لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني!
-
-
-
25 March 2026
-
الدفعة الثانية بأكثر من 30 طن من المساعدات إلى عين ابل ورميش من جمعية سطوح بيروت
-
-
-
25 March 2026
-
كأس العالم 2026: نيوزيلندا جاهزة لمواجهة إيران في أي مكان
-
-
25 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - قلعة الوزير!
-
-
-
25 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مخرج قيد الطبخ: هل يدفع وزير الخارجية الثمن؟
-
-
-
25 March 2026
-
"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس!
-
-
-
25 March 2026
-
قصف إيراني يغير مسار حاملة الطائرات "لينكولن"؟
-
-
25 March 2026