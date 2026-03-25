كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على "أكس":

"أجريتُ أمس محادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.

ومنذ بداية التصعيد العسكري الذي قرره حزب الله، اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات قوية وشجاعة لتنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ السيادة، بما يخدم مصلحة جميع اللبنانيين. في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة إلى مستقبل البلاد، أكدتُ للرئيس دعمَ فرنسا الكامل.

سنواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان النازحين، كما سنواصل دعمنا الثابت للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، من خلال تزويدها خلال الأيام القليلة المقبلة بآليات نقل مدرعة. إن وحدة أراضي لبنان، وحماية المدنيين مهما كانت طوائفهم، والحفاظ على مؤسسات الدولة والبنى التحتية للبلاد، كلها أمور أساسية."