أوضح رئيس بلدية دبل أنّ الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة.

وأكّد، في بيان، وجود الأخير على أطراف البلدة وحسب.

وقال: "تنتشر القوى الأمنية اللبنانية داخل بلدة دبل لحفظ الاستقرار والأمن".

وأفاد رئيس البلدية بأنّ حوالى 1770 نَسَمة لم يغادروا.